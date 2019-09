Káel Csaba szerint komoly és egyben összetett megbízatást kapott a filmügyi kormánybiztosi kinevezéssel: egyrészt folytatnia kell azt a munkát, amelyet Andy Vajna megkezdett, másrészt ki is kell azt teljesítenie.

Mint fogalmazott, a minőségi kultúrát szeretné minél szélesebb körben elterjeszteni a film esetében is, ahogyan azt a Müpában is teszi, amelynek igazgatói posztját továbbra is ellátja. A közép-európai térségre fókuszálna, miután ebben látja piacképesnek a magyar filmet.

Káel Csaba az Aréna stúdiójában azt is kiemelte, nem filmben, hanem mozgóképiparban és mozgóképkultúrában kell gondolkozni. Mindenféle együttműködését elképelhetőnek tart, de,

miután jelenleg a sorozatok hódítanak világszerte, szerinte ennek kellene Magyarországon is a fő csapásiránynak lennie.

A Baltikumtól Olaszországig egy nagyon komoly, több mint 150 milliós piacról lehet beszélni, ahol már olyan eredményeket lehetne elérni, hogy a tartalmak valóban széles körhöz jussanak el – mutatott rá. A tengerentúllal viszont nehéz versenyezni, hiszen a forgalmazási rendszerük jól felépített és világszinten üzemeltetett, de a kapcsolódási pontokat meg kell velük találni.

Az új filmügyi kormánybiztos azt is megjegyezte, a tartalmakat tekintve magunkból kellene kiindulni, miután rengeteg olyan történelmi vonatkozás van, amely összekapcsolja a térséget, s ezeket bátrabban lenne érdemes elővenni, a világban futó sorozatok nagy része is történelmi indíttatású - emelte ki hozzá.

Fantasztikus személyiségeink és rendkívül gazdag irodalmunk van,

amelyek alapanyagként szolgálhatnának ehhez - tette hozzá.

Káel Csaba úgy véli, Magyarországon volt egy olyasfajta irányzat, amely a fesztiválsikerekre fókuszált, amit megtartana, de sokkal nagyon hangsúlyt fektetne arra, hogy

minél több érdekes, az életünkről szóló téma kerüljön a felszínre, és azt minél többen nézzék

ismételte meg.

Emellett szerinte a történelem során kialakult nagy korszakoknak a személyes megközelítése is nagyon fontos lenne, hiszen, mint fogalmazott, az emberek nem a tablókon, hanem a sorsokon keresztül értik meg, hogy mi is történt.

