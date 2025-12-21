ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 21. vasárnap Tamás
Nyitókép: Göd város önkormányzata

Súlyos bírságok várhatnak a gödi kábítószer-razzia érintettjeire

Infostart

Folytatódnak a hatósági eljárások a nyári gödi drograzzia ügyében. A Homokszigetnél történt rendőri akció során előállított fiataloknak a jogszabályi változások és a szakértői becslések alapján jelentős pénzbüntetéssel és szigorúbb eljárási feltételekkel kell szembenézniük.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk július 19-én a Dunakeszi Rendőrkapitányság a vízi rendészettel és polgárőrökkel közösen tartott ellenőrzést egy 120 fős gödi rendezvényen. Az akció során kábítószer-kereső kutyák bevetésével mintegy húsz gramm kábítószert foglaltak le a helyszínen. A rendőrök 13 személyt állítottak elő, akik közül tíz esetben a gyorsteszt igazolta a kábítószer-fogyasztás gyanúját. Az érintetteket a kihallgatást követően vizeletvételre és mintavételre kötelezték a bizonyítási eljárás keretében.

A kábítószer-ellenes kormányzati stratégia mentén az eljárások anyagi következményei jelentősek lehetnek. Szakértői becslések szerint a büntetések és a bűnügyi költségek összege már alapesetben is

elérheti az 500 000 forintot.

Emellett a jelenlegi szabályozás értelmében az elkövetők csak akkor mentesülhetnek a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ha aktívan közreműködnek az ellátási lánc feltérképezésében, és segítik a hatóságokat a kábítószer-terjesztők beazonosításában - emlékeztet a magyarnarancs.hu.

Vizsgálják a kényszerintézkedések körülményeit

Míg a hatóság a biztonsági protokollok betartásával és a bizonyítékok megőrzésével indokolta a szigort, az érintettek és jogvédő szervezetek az intézkedések arányosságát kifogásolták. A rendőrség a nyomozás érdekeire való tekintettel a gyanúsítottaktól a telefonok feloldását is kérte, hogy hozzáférjenek a terjesztői hálózatokhoz kapcsolódó adatokhoz.

