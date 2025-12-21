ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 21. vasárnap Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Különleges felirat egy mentőautón egy talpraesett kisfiú miatt
Nyitókép: fotó: OMSZ

Na szia mentő - már egy gyerekdal is készült

Infostart

Újabb fejezetéhez érkezett az országos figyelmet kapó életmentés története: személyesen találkozott a „Na szia mentő!” mondatáról ismertté vált kisfiú és a segélyhívást fogadó mentésirányító. Az eset hatására az Országos Mentőszolgálat új oktatási kampányt indít óvodásoknak.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint pénteken sor került a személyes találkozóra a kisgyermek és a bajtárs között, aki a telefonon keresztül segítette őt az életmentés során.

Mint ismert, a négyéves kisfiú mentette meg cukorbeteg édesanyja életét, amikor az asszony eszméletét vesztette budapesti otthonukban.

A gyermek a nagymamája közreműködésével vette fel a kapcsolatot a mentőkkel, és higgadtságával lehetővé tette a segítség időben történő érkezését.

Országos visszhang és elismerés

A történet és a kisfiú búcsúmondata („Na szia mentő!”) az elmúlt napokban valóságos fogalommá vált. A kisfiú hősiessége előtt tisztelegve hamburgert neveztek el róla, pólók és dalok születtek a tiszteletére, Tatán pedig egy mozi ingyenes vetítésekkel köszönte meg a mentősök munkáját. Az elismerés jeleként az OMSZ legújabb mentőautóira is felkerült a híressé vált mondat - írja a kemma.hu.

Oktatási kampány indul

Az eset rávilágított arra, hogy a legfiatalabbak is képesek életet menteni megfelelő lélekjelenléttel. Erre alapozva az Országos Mentőszolgálat január 15-től új kampányt indít. A program keretében óvodások számára teszik lehetővé, hogy interaktív formában sajátítsák el a segélyhívás és a segítségnyújtás alapjait, felkészítve őket a hasonló vészhelyzetekre.

Közben a 24.hu arról ír, hogy az édesanya egy bántalmazó kapcsolatból próbált szabadulni, sokat kellett költözzenek, ezért is voltak csak ketten. Cukorbeteg és emiatt ájult el, vagy legalábbis vesztette el a valóságérzékelését. Azt mondta, hogy csak a mentőben tért magához, és fia egyedül kereste meg telefonját és hívta a mentőket.

Kezdőlap    Belföld    Na szia mentő - már egy gyerekdal is készült

gyerek

mentő

kampány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Na szia mentő! - már egy gyerekdal is készült

Na szia mentő! - már egy gyerekdal is készült

Újabb fejezetéhez érkezett az országos figyelmet kapó életmentés története: személyesen találkozott a „Na szia mentő!” mondatáról ismertté vált kisfiú és a segélyhívást fogadó mentésirányító. Az eset hatására az Országos Mentőszolgálat új oktatási kampányt indít óvodásoknak.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Floridában folynak a tárgyalások az oroszokkal – Háborús híreink vasárnap

Floridában folynak a tárgyalások az oroszokkal – Háborús híreink vasárnap

Kétnapos tárgyalássorozat kezdődött szombaton a floridai Miami városában az Egyesült Államok és Oroszország között. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja konstruktívnak nevezte az eddigi megbeszéléseket, amelyek vasárnap is folytatódnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, Washington új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek Miamiban, amelyben az európai országok is részt vehetnének. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború és a békeerőfeszítések eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy éve zárva tart, most új fordulat jöhet: kiderült, mi vár az ikonikus kőszegi Óház-kilátóra

Egy éve zárva tart, most új fordulat jöhet: kiderült, mi vár az ikonikus kőszegi Óház-kilátóra

Egy évnyi lezárás után végre jó hírt kaptak a túrázók és a kőszegiek: megindulhat a régóta várt felújítás a népszerű Óház-kilátónál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Australian PM announces intelligence review as country mourns Bondi attack

Australian PM announces intelligence review as country mourns Bondi attack

Anthony Albanese says the country must be in a position to respond to "the rapidly changing security environment".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 08:17
Sértettség miatt politikai döntést kell hozzon Vízvár
2025. december 21. 07:30
Tragikus éjjeli baleset, 9-en kerültek nagy bajba
×
×
×
×