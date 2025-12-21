Na szia mentő! - már egy gyerekdal is készült

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint pénteken sor került a személyes találkozóra a kisgyermek és a bajtárs között, aki a telefonon keresztül segítette őt az életmentés során.

Mint ismert, a négyéves kisfiú mentette meg cukorbeteg édesanyja életét, amikor az asszony eszméletét vesztette budapesti otthonukban.

A gyermek a nagymamája közreműködésével vette fel a kapcsolatot a mentőkkel, és higgadtságával lehetővé tette a segítség időben történő érkezését.

Országos visszhang és elismerés

A történet és a kisfiú búcsúmondata („Na szia mentő!”) az elmúlt napokban valóságos fogalommá vált. A kisfiú hősiessége előtt tisztelegve hamburgert neveztek el róla, pólók és dalok születtek a tiszteletére, Tatán pedig egy mozi ingyenes vetítésekkel köszönte meg a mentősök munkáját. Az elismerés jeleként az OMSZ legújabb mentőautóira is felkerült a híressé vált mondat - írja a kemma.hu.

Oktatási kampány indul

Az eset rávilágított arra, hogy a legfiatalabbak is képesek életet menteni megfelelő lélekjelenléttel. Erre alapozva az Országos Mentőszolgálat január 15-től új kampányt indít. A program keretében óvodások számára teszik lehetővé, hogy interaktív formában sajátítsák el a segélyhívás és a segítségnyújtás alapjait, felkészítve őket a hasonló vészhelyzetekre.

Közben a 24.hu arról ír, hogy az édesanya egy bántalmazó kapcsolatból próbált szabadulni, sokat kellett költözzenek, ezért is voltak csak ketten. Cukorbeteg és emiatt ájult el, vagy legalábbis vesztette el a valóságérzékelését. Azt mondta, hogy csak a mentőben tért magához, és fia egyedül kereste meg telefonját és hívta a mentőket.