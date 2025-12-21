Gyurit elvitte a róka, Marci az új király

A kerkabarabási Lesz Vígasz Presszó előtt megrendezett eseményen számos tollas madár mérte össze küllemét. A gazdák ketrecekben mutatták be állataikat, amelyeket a zsűri pontozott az épület előtt felállított asztalokon. A bírálóbizottság tagja volt Pál Endre is, aki korábban a „vármegye királya” címet elnyerő Gyuri kakas tulajdonosa volt. A szakmai értékelés alapján idén a zalaszentiváni Marci bizonyult a legszebbnek, így ő viselheti a megtisztelő címet - írja a bllikk.hu.

Emlék és újrakezdés

A rendezvénynek szomorú aktualitást adott, hogy a korábbi győztes szárnyas, Gyuri, egy

rókatámadás áldozata lett,

a tavalyi versenyt pedig a baromfivész miatt elrendelt zárt tartási kötelezettség miatt nem tudták megtartani. A járványhelyzet megszűnésével azonban idén ismét sor kerülhetett a megmérettetésre.

A szervezők a közösségi eseményt egy szoboravatással is összekötötték: a presszó előtt felavatták a néhai Gyuri kakas tiszteletére készült alkotást.

