Megrendülten búcsúznak borosjenői báró Atzél Ferenctől

Atzél Ferenc báró Atzél Ede, az "Erdély legerősebb embere" fia volt, aki a második világháborúban tragikus körülmények között vesztette életét Romániában. Családi kapcsolatai révén gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál miniszterelnökök, valamint gróf Wass Albert író unokaöccse volt - írja a Magyar Világszövetsége.

Patrubány Miklós MVSZ elnökké választása után Atzél Ferenc töltötte be a szövetség sajtófelelősi posztját.

Ezt megelőzően a szervezet magyarországi küldötteként tevékenykedett.

Történelmi jelentőségű határozat

2000 májusában, az MVSZ tisztújító Küldöttgyűlésén báró Atzél Ferenc egy történelmi jelentőségű határozati javaslatot terjesztett elő. A javaslat, amelyet a Küldöttgyűlés nagy szótöbbséggel elfogadott, kimondta, hogy az MVSZ minden alkalmazottjának és választott tisztségviselőjének záros határidőn belül át kell világíttatnia magát. Azok, akik ezt megtagadták vagy az átvilágításon elbuktak, a jövőben nem tölthettek be semmilyen szerepet a szervezetben.

Ez a határozat számos frissen megválasztott tisztségviselő, köztük Pozsgay Imre és Szakály Sándor Elnökségi tagok távozásához vezetett.

Báró Atzél Ferenc ezzel a kezdeményezésével soha el nem múló érdemeket szerzett a szervezet és a magyar közélet számára - tették hozzá.