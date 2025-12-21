Elhunyt az Origo fotósa

Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy meghalt egy körülbelül negyvenéves férfi Budapesten szombat hajnalban a Városligetben. Az ország egyik legelismertebb fotóriportere a Néprajzi Múzeum épületének tetejéről zuhanhatott le. 38 éves volt - írja az origo.hu, a lap külön cikkben is elbúcsúzott munkatársától.

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, fényképészeti tanulmányait a Práter utcai Szakképző Iskolában végezte. Pályafutása során a Mediaworks munkatársaként dolgozott, korábban fotóstúdiókban, fesztiválokon, valamint különböző magazinoknál és online médiumoknál is tevékenykedett. Munkáját több rangos szakmai elismeréssel jutalmazták.

2015-ben Junior Prima-díjat kapott, 2019-ben elnyerte a 35 év alatti fotósoknak járó Hemző Károly-díjat, emellett Sajtófotó-díjban is részesült.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!