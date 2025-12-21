ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 21. vasárnap Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt az Origo fotósa

Infostart

Szombat hajnalban a Városligetben, a Néprajzi Múzeum épületénél holtan találtak rá az egyik legismertebb magyar fotóriporterre. Meghalt Csudai Sándor, akit a Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekint.

Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy meghalt egy körülbelül negyvenéves férfi Budapesten szombat hajnalban a Városligetben. Az ország egyik legelismertebb fotóriportere a Néprajzi Múzeum épületének tetejéről zuhanhatott le. 38 éves volt - írja az origo.hu, a lap külön cikkben is elbúcsúzott munkatársától.

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, fényképészeti tanulmányait a Práter utcai Szakképző Iskolában végezte. Pályafutása során a Mediaworks munkatársaként dolgozott, korábban fotóstúdiókban, fesztiválokon, valamint különböző magazinoknál és online médiumoknál is tevékenykedett. Munkáját több rangos szakmai elismeréssel jutalmazták.

2015-ben Junior Prima-díjat kapott, 2019-ben elnyerte a 35 év alatti fotósoknak járó Hemző Károly-díjat, emellett Sajtófotó-díjban is részesült.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt az Origo fotósa

gyász

origo

fotós

csudai sándor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Belső hírszerzési források és kormányzati tisztségviselők között nincs egyetértés Oroszország távlati katonai céljait illetően. Míg egyes jelentések szerint Vlagyimir Putyin továbbra is igényt tart egész Ukrajnára, addig a hírszerzési igazgató szerint Moszkva elkerülné a közvetlen konfliktust Európával.
 

Elon Musk műholdjait használva támad Oroszország az ukránokra

Különleges olasz harcjármű segítette győzelemre az ukránokat Kupjanszknál

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a fordulat előszele: szűk esztendők jönnek 2026-tól a világ több nagy gazdaságában

Itt a fordulat előszele: szűk esztendők jönnek 2026-tól a világ több nagy gazdaságában

A feltörekvő gazdaságok 2025-ben a várakozásokat felülmúló teljesítményt nyújtottak, amelyet főként a külkereskedelem bővülése, a finanszírozási feltételek javulása és az állami ösztönző intézkedések hajtottak - áll a BNP Paribas elemzésében. A szervezet közgazdászai szerint ugyanakkor 2026-ban fordulat következik: az országok egyre inkább érezni fogják a vámháború negatív hatásait, a monetáris lazítás keretei többnyire kimerültek, az állami ösztönzésnek pedig egyre inkább gátat fog szabni az országok növekvő adósságállománya és megbillenő egyenlegei.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Kívülről fújod a karácsonyi filmeket? Ha ezen a kvízen nem érsz el 10 pontot, még nem láttad mindet elégszer!

Kvíz: Kívülről fújod a karácsonyi filmeket? Ha ezen a kvízen nem érsz el 10 pontot, még nem láttad mindet elégszer!

A mai kvíz az untig ismert karácsonyi filmek kapcsán méri fel a vállalkozó szelleműek tudását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minute's silence held to remember Bondi Beach attack victims

Minute's silence held to remember Bondi Beach attack victims

Australian Prime Minister Anthony Albanese was booed as he arrived at the memorial event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 17:35
Hatalmas az előrehaladás itthon a COPD-sek egyik nagy műtétjében
2025. december 21. 16:35
Gyászol az Operettszínház
×
×
×
×