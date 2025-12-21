ARÉNA - PODCASTOK
Katonák menetelnek a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén Pekingben 2025. szeptember 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Alekszandr Kazakov

Kínát nem érdekli, ha valahol nincs térerő, kvantumrádióval oldja meg

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

„Kvantumrádiókat” tesztel a kínai Népi Felszabadító Hadsereg. A futurisztikus hangzású eszköz az olyan helyeken segíti a kommunikációt, ahol rossz a vétel, például völgyekben és sűrű erdőkben.

Áttörésnek nevezik a kínai hadsereg által tesztelt, világelső kvantumrádiót. A hírt egy kínai tudományos szaklap adta ki. A cikk szerint a Népi Felszabadító Hadsereg úgynevezett Információs Támogató Erőinek képviselője megerősítette, hogy a 3 kilós, miniatürizált kvantumkommunikációs prototípus sikeresen vette a több tíz kilométer távolságból érkező rádiójeleket. A csapat képes volt dekódolt információkat fogni.

Az illetékes lelkesítő hangnemű megjegyzésében hozzáfűzte, hogy csak akkor tudják jobban végrehajtani a küldetéseket, ha a tudományos kutatáshoz ugyanolyan intenzitással közelítenek, mint a hadviseléshez, „és biztosítjuk, hogy hatékony felszerelés érkezzen a harctérre”.

A kvantumrádiót a határvédelmi csapatok próbálták ki, amelyek gyakran távoli, hegyvidéki kanyonokban működnek, ahol nehéz a kommunikáció.

Ugyan katonai rádiók hatékonyan küldenek jelet nagy távolságra, amely jól áthatol az akadályokon, de ehhez nagyobb méretű és drága antenna szükséges.

A mozgékony és mobil katonai kommunikációs eszközök létrehozása érdekében a kínai mérnökök egy új jelvételi módszert fejlesztettek ki, amelynek segítségével,

centiméteres méretűre csökkentették a vevőantennák méretét.

Így, a jelentősen kisebb, mindössze 3 kilós eszköz ugyanolyan erős jelet tud fogni, mint a hagyományosak, és egyetlen katona is tudja hordozni.

A haditechnikai áttörésről beszámoló lapok szerint a kommunikáció, az informatika és az érzékelés területén a kvantumelméleten alapuló eszközök fokozatosan kikerülnek tesztlaborokból a terepre.

Kína és az Egyesült Államok egyaránt jelentős erőforrásokat pumpál a kvantumtechnológiákba, amelyek katonai alkalmazásai között szerepelhet az érzékelés, az informatika, a kódolás és a kommunikáció.

Októberben például Kína bejelentette, hogy megkezdte a világ első, rendkívül alacsony zajszintű, egyetlen fotont is érzékelni képes detektorának tömeggyártását, amely képes a lopakodó repülőgépek követésére.

A

„fotonfogó”

névre keresztelt eszköz egyetlen fotont – az elektromágneses energia legkisebb egységét – is képes érzékelni, ami a kvantumkommunikáció és a lopakodó repülőgépek észlelésére és követésére szolgáló kvantumradarhoz hasonló csúcstechnológiák központi eleme.

Novemberben az amerikai Kongresszus Kínai-Amerikai Gazdasági és Biztonsági Felülvizsgálati Bizottsága jelentést tett közzé, amely szerint „a kvantumszámítógépek mélyreható hatással lesznek a kommunikációra és az adatbiztonságra, és jelentős hírszerzési és katonai előnyöket biztosítanak” és a testület megemlítette, hogy Kína Amerikát megelőzve vezető szerepre tör ezen a területen.

