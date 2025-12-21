Gyászol a magyar város, elhunyt dr. Bay Éva

Dr. Bay Éva Erdélyből származó orvosként több mint fél évszázadon át dolgozott a nagybányai művészeti örökség megőrzéséért. Férjével, dr. Bay Miklóssal közösen az 1950-es évek végén kezdték el építeni azt a tudatos művészeti kollekciót, amely később a város történetének legnagyobb magánadományává vált - emlékezik meg a baon.hu.

A házaspár 2012-ben döntött gyűjteményük felajánlásáról, majd 2013-ban kötöttek adományozási szerződést az önkormányzattal. A megállapodás révén 70 kiemelkedő műalkotás került a Thorma János Múzeumba, köztük a nagybányai művésztelep és a kiskunhalasi születésű Thorma János legfontosabb munkái. Az adományozásnak köszönhetően a település a nagybányai festészet egyik meghatározó magyarországi központjává és turisztikai célpontjává vált.

Városi elismerés

A kulturális életet gazdagító, önzetlen tevékenységük elismeréseként a képviselő-testület 2018-ban díszpolgári címet adományozott az orvos házaspárnak.