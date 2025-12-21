Kisütött a nap, csak nem látta

Szombat délután Zalalövő térségében a sűrű ködpaplan fölé emelkedve ritka látványban lehetett része a megfigyelőknek - írja az idokep.hu.

A magasabb légrétegekben jelen lévő fátyolfelhők jégkristályain megtörő napfény

kétoldali melléknapot hozott létre.

Ezzel párhuzamosan az alacsony szintű rétegfelhőzeten egy szivárványszínekben pompázó glória is feltűnt.

A légkör tisztaságát jelzi, hogy a köd feletti száraz levegőben a Kendig-csúcsról szabad szemmel is jól látható volt az Alpokhoz tartozó, havas Schneeberg csúcsa.

Változás érkezik karácsonyra

A jelenlegi lehangoló időjárási helyzet kedd délután ér véget, amikor délnyugat felől egy mediterrán ciklon éri el a térségünket. A szakemberek szerint szenteste két hatalmas légtömeg – egy fagyos és egy enyhébb, mediterrán – találkozása alakítja majd az időjárást. Ez jelentős csapadékot hozhat, azonban annak pontos formája (hó vagy eső) egyelőre még bizonytalan.