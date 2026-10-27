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Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában 2026. október 26-án.
Nyitókép: InfoRádió

Németh Ferenc: zökkenőmentes lehet a szerb kormányalakítás, a neheze csak utána jön

Infostart / InfoRádió

Viszonylag zökkenőmentes kormányalakításra számít Szerbiában Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő, aki az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, az Egyetemista lista abszolút többsége megkönnyíti az új kormány felállítását.

Az Egyetemista lista nyerte meg a szerbiai előrehozott parlamenti választást, az országot 14 éve vezető Aleksandar Vucic elismerte a vereségét. Az InfoRádió Aréna című műsorában Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő többek között arról is beszélt, hogy sima lesz a hatalomváltás egy olyan országban, ahol van hagyománya az erőszaknak, hiszen már miniszterelnököt is öltek meg az elmúlt évtizedekben.

„Az Egyetemista listának sikerült az, amire nagyon kevesen számítottak, beleértve saját magamat is, hogy sima abszolút többséggel győzzön. Sokkal szorosabb eredményekre számított a politikai elemzői közösség nagy része, és még arra is volt esély, különösen szoros eredmények esetén, hogy Belgrád utcáin erőszakos cselekményekre is sor kerülhet” – mondta az elemző, hozzátéve:

arra pedig különösen kevesen számítottak, hogy Aleksandar Vucic viszonylag kora este felmegy a színpadra és bejelenti választási vereségét.

Ez egy olyan meghatározó politikai esemény, ami biztos belekerül a szerbiai történelemkönyvekbe – fogalmazott.

Egy új politikai fejezet nyílt az országban, és abban, hogy az elmúlt hetek vagy hónapok mit hoznak, én alapvetően optimista vagyok – mondta az elemző, aki szerint

az Egyetemista lista viszonylag simán tud majd kormányt alakítani, hiszen abszolút többséget szerzett, vagyis elnyert annyi mandátumot, ami mellett nem szükséges koalíciós partnert keresnie.

Ezután következhet a legfontosabb feladat, a kampányban megfogalmazott ígéreteik teljesítése, ami egy elég hosszú lista, másrészt pedig annak kijelölése, hogy ki lesz a kormányfő, és ki fogja a kulcsminisztériumi pozíciókat betölteni, ki lesz mondjuk a belügyminiszter vagy mondjuk a külügyminiszter – vélekedett Németh Ferenc, aki arról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy az egyetemisták szándékosan nem jelölték meg előre, ki lesz a kormányfőjük, hogy elkerüljék a lejárató hadjáratokat, a „levadászást”. A Nyugat-Balkán-szakértő szerint a választásokon a Vajdasági Magyar Szövetséget két okból is megbüntették a magyar választók, így nehéz helyzetbe került a magyarok képviselete Szerbiában.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült, a teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.

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Kezdőlap    Külföld    Németh Ferenc: zökkenőmentes lehet a szerb kormányalakítás, a neheze csak utána jön

szerbia

aleksandar vucic

parlamenti választások

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