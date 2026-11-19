Az orosz szárazföldet a Krím félszigettel összekötő hídon keletkezett újabb károkról az első közlésében nem tett bejelentést. Személyi sérülés nem történt.

„Az éjszakai dróntámadás következtében ideiglenesen leállították a vonatforgalmat a Krími híd vasúti szakaszán” – közölte az orosz közlekedési minisztérium, amely szerint a szakértők felmérik a keletkezett károkat.

A Krímben csütörtök reggel drónriadót rendeltek el.

Az ukrán hadsereg hétfőre és keddre virradóra is csapást mért a hídra, megrongálva annak szerkezetét és lerombolva a közúti híd egyik hajózható árkádját.A híd egyik pályájából hatalmas szakasz omlott le, akadályozva alatta a hajóforgalmat is. A vasúti forgalmat kedd este újraindították.

A híd kulcsfontosságú az oroszok által erőszakkal elcsatolt Krím-félsziget ellátása szempontjából, és szimbolikus értékű, így súlyos megrongálódása a Putyin-kormányzat hatalmas kudarca.