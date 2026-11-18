A demokrata Mary Peltola nyerte meg az alaszkai szenátusi választást, ezzel pártja a kilencedik mandátumot szerezte meg a félidős választásokon, biztosítva a demokraták számára az 56-44 arányú többséget az amerikai Kongresszus felsőházában – számolt be róla kedden a helyi média az előzetes eredmények alapján.

Az 53 éves Peltola az első alaszkai őslakos, akit valaha beválasztottak az amerikai szenátusba. A demokrata politikus a republikánus Dan Sullivant győzte le a választásokon a szavazatok 50 százalékának megszerzésével, miközben vetélytársa 46 százalékot kapott.

Peltola, aki a politikai pályafutása előtt a kereskedelmi halászatban dolgozott, majdnem 20 év óta az első demokrata, aki szenátusi mandátumot szerzett Alaszkában.

Az északi államban az őslakosok a népesség mintegy 15-18 százalékát alkotják.

„Egész életemet Alaszkában töltöttem, és pályafutásomat államunk szolgálatának szenteltem. Nincs nagyobb megtiszteltetés annál, mint hogy az alaszkaiak támogatnak minket a vállalati kapzsiság elleni küzdelemben, a költségek csökkentésében, és abban, hogy Alaszkát helyezzük az első helyre” – írta Peltola az X-en győzelme bejelentése után.

Peltola Anchorage-ban született, és a Kuskokwim-folyó menti közösségekben nőtt fel, Alaszka délnyugati részén. Édesanyja alaszkai őslakos volt, német-amerikai édesapja pedig Nebraskából költözött Alaszkába.

A november elején megtartott félidős kormányzati és kongresszusi választásokon a demokraták 2009 óta először jutottak ismét szenátusi többséghez.

Emellett a Képviselőházban is ők kerekedtek felül, így a következő két évben patthelyzet alakulhat ki a republikánus Donald Trump elnök és a Kongresszus között.

A demokraták legutóbb 1958-ban, a republikánus Dwight Eisenhower elnök második hivatali ciklusa idején szereztek a mostanihoz hasonló többséget a szenátusban a félidős választáson. Abban az évben a demokraták 13 szenátusi mandátumot hódítottak el a republikánusoktól, és Alaszka két újonnan létrehozott szenátusi helyét is elnyerték.