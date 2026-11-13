Százezrek fogadták a pápát egykori egyházmegyéjében, Peruban

"Köszönetet mondok a szeretetükért, a támogatásukért és az imáikért, főképp az egészségemért mondottakért a megpróbáltatás ezen pillanataiban, amelyet Istennek hála immár elkezdtem legyőzni" - jelentette ki a Chiclayóban pontifikált miséjén mondott beszédében a katolikus egyházfő, amelyen a Vatikán becslése szerint 1,5 millió ember vett részt.

Az amerikai születésű pápa, aki perui állampolgár is, októberben tüdőrák miatt műtéten esett át. Latin-amerikai körútján Uruguay és Argentína után szerdán érkezett Peruba, ahol mintegy húsz évig szolgált, és 2015 és 2023 között volt Chiclayo püspöke.

Százezrek üdvözölték a pápát a Chiclayótól mintegy 13 kilométerre, a Csendes-óceán partján fekvő Pimentel pampáin tartott szertartáson. Papamobilján érkezve csecsemőket áldott meg.

A tűzoltók a fecskendőjükkel permetezték a tömeget, hogy felfrissítsék az embereket, a hőmérséklet ugyanis már a reggeli órákban megközelítette a 30 Celsius-fokot.

„Micsoda öröm visszatérni Chiclayóba!” – mondta XIV. Leó szentbeszéde kezdetén.

„Isten hozott itthon" – olvasható a városban a boltok kirakatában lévő plakátokon. A főtéren, a székesegyház lábánál arany betűk hirdetik, hogy Chiclayo „XIV. Leó pápa városa". Peruba érkezése óta óriás kivetítőkön követik a 71 éves egyházfő látogatásának állomásait.

Chiclayóban, „Senor Robertre", ahogy a hívők ma is emlegetik, az emberekhez közel álló püspökként emlékeznek. Jorge Villegas általános helynök felidézte a szolidaritást, amellyel az árvizek áldozatai iránt viseltetett, nem sajnálva bevizezni a csizmáját. Elmondta, hogy a koronavírus-járvány alatt két oxigénüzem építését kezdeményezte a betegek ápolásához.

A mise után a pápa a papsággal, majd egy katolikus egyetem diákjaival találkozik. Magánlátogatást tesz a szegénynegyedben található San Oscar Romero kápolnában, amelynek újjáépítéséhez maga is hozzájárult.

Chiclayo Peru negyedik legnagyobb városa, a lakosainak száma mintegy 620 ezer.