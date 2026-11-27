A közösségi közlekedés ingyenessé tételét kezdeményezi Zugló polgármestere a labdarúgó-válogatott meccseire érkezőknek a kerületi Puskás Aréna környékén élők parkolási problémáinak megelőzése érdekében.

Rózsa András Facebook-poszjátban közölte: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek, Pósfai Gábor belügyminiszternek, valamint Karácsony Gergely főpolgármesternek írt levelében

azt javasolta, hogy akinek jegye vagy bérlete van a válogatott hazai meccsére, a mérkőzés napján ingyen utazhasson vonaton, buszon, villamoson és metrón.

Mint írta, a Puskás Aréna melletti utcákban kizárólag a környéken élők parkolhatnak a lakossági parkolóhelyeken, meccsnapokon mégis gyakori, hogy mire a lakók hazaérnek, a nekik fenntartott helyeken már a szurkolók autói állnak.

A kerület polgármestere szeretné, ha minél több szurkoló választaná a jövőben a közösségi közlekedést, ezért javasolta, hogy a kedvezmény az egész országra terjedjen ki: így aki vidékről érkezik, már a vonatra vagy a távolsági buszra is a meccsjegyével szállhatna fel. Ugyanakkor szerinte már az is előrelépés lenne, ha legalább Budapesten bevezetnék ezt első körben.

Rózsa András közölte: az arénát üzemeltető Nemzeti Sportügynökséget már októberben megkereste. Gazsó László elnök-vezérigazgató válaszában jelezte, hogy egyetért a javaslat szándékával

– írta. A polgármester jelezte: célja, hogy a március végén esedékes, Szerbia elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra már így utazhassanak a szurkolók.