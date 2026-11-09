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Marco Rubio amerikai külügyminiszter az indiai hivatali partnerével, Szubrahmanjam Dzsaishankarral közösen tartott sajtóértekezleten Újdelhiben 2026. május 24-én. Rubio négynapos hivatalos látogatáson tartózkodik Indiában.
Nyitókép: MTI/EPA/Radzsat Gupta

Marco Rubio rossz hírt közölt az iráni tárgyalásokról

Infostart / MTI

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint egyelőre nem történt érdemi előrelépés az iráni háború lezárását célzó diplomáciai tárgyalásokon, és nem látszik közelinek a megállapodás. Az iráni követeléseket elfogadhatatlannak, egyes esetekben felháborítónak, nevetségesnek és teljesen irreálisnak nevezte.

Marco Rubio Washingtonban újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy nem állnak áttörés küszöbén. Hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra is diplomáciai úton szeretné rendezni a konfliktust, de ez nem minden esetben lehetséges.

Trump korábban a CNN-nek adott telefoninterjúban azt mondta, hogy nagyon valószínűtlennek tartja újabb nagyszabású amerikai támadások megindítását Irán ellen, amennyiben előrelépés történik a tárgyalásokon. Az elnök szerint az országot sújtó gazdasági nyomás már jelentős hatást gyakorol Teheránra, ugyanakkor nem zárta ki egy újabb katonai fellépés lehetőségét.

Trump hétfőn Washingtonban fogadja Mohammed bin Abdulrahman Ál Száni katari miniszterelnököt. Katar közvetítőként vesz részt az amerikai-iráni konfliktus rendezésére irányuló erőfeszítésekben.

A Hszinhua beszámolója szerint az amerikai középső parancsnokság (CENTCOM) szombaton bejelentette az Iron Gate munkacsoport létrehozását. A mintegy 20 katonai és polgári alkalmazottból álló egység feladata az amerikai kormányzati szervek közötti együttműködés összehangolása az Irán szárazföldi határain és más útvonalakon áthaladó fejlett fegyverek és egyéb anyagok mozgásának megakadályozására.

Trump vasárnap a közösségi médiában azt írta, hogy a munkacsoport teljes kapacitással működik, és az amerikai tengeri blokáddal együtt jelentősen korlátozza az Iránba irányuló és az onnan kiinduló szállításokat.

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