ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.13
usd:
324.58
bux:
143990.72
2026. november 9. hétfő Tivadar
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
horvát rendőrség // Police car roof sign (policija in croatian language), closeup with selective focus
Nyitókép: BitsAndSplits/Getty Images

Lövöldözés volt Horvátországban, hajtóvadászatot indítottak a tettes után

Infostart

A férfi a magyar utazók körében is népszerű Split közelében adott le lövéseket, majd elmenekült. A rendőrség azonnal megkezdte a hajtóvadászatot.

Lövöldözés történt vasárnap délután a horvátországi Split közelében, Radosic település térségében. Egy férfi lőfegyverrel adott le lövéseket, majd elmenekült a helyszínről – írja a horvát Index beszámolója nyomán az Index.

A lövöldözésben senki sem sérült meg, a rendőrség viszont azonnal hajtóvadászatba kezdett az elkövető után.

Végül 18:50 körül sikerült az elkövető nyomára akadni és őrizetbe venni. A hatóságok közölték: büntetőeljárás keretein belül vizsgálják az esetet, hogy kiderítsék, mi is történt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Lövöldözés volt Horvátországban, hajtóvadászatot indítottak a tettes után

rendőrség

horvátország

elfogás

őrizetbe vétel

lövöldözés

hajtóvadászat

split

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét sajtóinformációk szerint

Magyar Péter: őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét sajtóinformációk szerint

„Sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront embercsempészet gyanújával. Az NVVH és a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a nyomozást” – írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán.
 

Nagyot esett a Fidesz népszerűsége november elejére a Medián szerint

Magyar Péter erős szavai az új mérés kapcsán

Török Gábor súlyos kijelentést tett a Fideszről az új számok alapján

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nukleáris tengeralattjárókkal vadászhat a jövőben a diktatúra fegyvereire a világ egyik legerősebb országa

Nukleáris tengeralattjárókkal vadászhat a jövőben a diktatúra fegyvereire a világ egyik legerősebb országa

Jóváhagyta a dél-koreai Védelmi Beszerzési Hivatal (DAPA) az ország nukleáris meghajtású tengeralattjáró-programjának alaptervét. Az Egyesült Államokkal kötött megállapodás keretében megvalósuló projekt hivatalosan 2027-ben indul, és számos más, most elfogadott haderőfejlesztési programmal együtt az észak-koreai fenyegetésekkel szembeni elrettentő erőt hivatott növelni - írta a Korea Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a minisztérium az egészségügyi dolgozók béremeléséről: a pénz nagy részét ezek a munkavállalók kapják

Megszólalt a minisztérium az egészségügyi dolgozók béremeléséről: a pénz nagy részét ezek a munkavállalók kapják

A jövőre életbe lépő új bérrendszer legfontosabb változása, hogy a korábbi bérsávokat konkrét összegben meghatározott alapbérek váltják fel.

BBC
Business Sport Travel Science
Tech giant Nvidia to investigate CEO's affair with suspected Chinese spy

Tech giant Nvidia to investigate CEO's affair with suspected Chinese spy

Jensen Huang admits to an affair, saying: "There is no excuse for what I did." Nvidia's investigation will look at reports that Huang was "the target of a foreign intelligence effort".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 9. 10:22
Palesztin zászló került egy időre a Reichstag előtti zászlórúdra
2026. november 9. 09:46
Biztonságpolitikai szakértő Krakkóról: ez csak látszólag fegyvertartási kérdés
×
×