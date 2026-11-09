Lövöldözés volt Horvátországban, hajtóvadászatot indítottak a tettes után

Lövöldözés történt vasárnap délután a horvátországi Split közelében, Radosic település térségében. Egy férfi lőfegyverrel adott le lövéseket, majd elmenekült a helyszínről – írja a horvát Index beszámolója nyomán az Index.

A lövöldözésben senki sem sérült meg, a rendőrség viszont azonnal hajtóvadászatba kezdett az elkövető után.

Végül 18:50 körül sikerült az elkövető nyomára akadni és őrizetbe venni. A hatóságok közölték: büntetőeljárás keretein belül vizsgálják az esetet, hogy kiderítsék, mi is történt.