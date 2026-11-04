Orbán Balázs: autoriter fordulat történt Európában

Az EU cenzúra nélkül - egy európai birodalom kiépítése címmel az Európai Parlamentben tartott, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport magyar delegációja által szervezett kerekasztal-beszélgetés kapcsán az MTI-nek nyilatkozva Orbán Balázs elmondta: a rendezvénysorozat célja felhívni a figyelmet arra, hogy a választási beavatkozások mindennapossá váltak Brüsszel részéről. Támogatásával oly módon lépnek fel politikai erők, ami – mint kijelentette – elfogadhatatlan egy demokráciában: korlátozzák a demokráciát és az alkotmányos intézmények működését.

Magyarország ebből a szempontból sajnálatos példa – hangoztatta Orbán Balázs, majd kifejtette: az elmúlt hónapokban történt események azt a kedvezőtlen fordulatot mutatják, amely példátlan a modern európai politikában. Lengyelországban Donald Tusk kormánya hasonló autoriter lépéseket tett, legutóbb rendőri erőket vezényeltek ki a lengyel alkotmánybíróság épületéhez és el akartak távolítani alkotmánybírákat – jegyezte meg.

Orbán Balázs kijelentette: a médiaegyensúly eltűnt, és a Brüsszel, valamint az európai mainstream által finanszírozott médiafelületek teljes dominanciára tesznek szert, ellehetetlenítve a konzervatív jobboldali patrióta hangokat. Megjegyezte: „Magyarországon talán a Mandiner című hírportál államosítása és bezárása az egyik legnyilvánvalóbb példája a szólásszabadság problémájának.”

Egyértelmű kettős mércének nevezte Brüsszel részéről, hogy fellép a szuverenista, patrióta erőkkel szemben, de a „nagyon brutális” jogkorlátozások fölött szemet huny, ha olyan pártok teszik azt, amelyek nem kérdőjelezik meg a brüsszeli politikai hatalmat, iránymutatást.

Ez nem szolgálja az európai életet és az európai egységet, ezzel szemben a patrióta erőknek közösen kell mozdulniuk – fogalmazott az EP-képviselő, majd közölte: a következő hónapokban „nagy patrióta győzelmekre” számít bizonyos európai országokban, aminek következtében reménye szerint változni fog a brüsszeli politikai tér, és a „liberális európai autoriter birodalomépítési kísérlet” meg fog bukni.

Orbán Balázs teljesen egyértelműnek nevezte, hogy Brüsszel csak baloldali és föderalista médiafelületeket támogat, és – szavai szerint – vannak olyan felületek, melyek kizárólag külföldi, brüsszeli pénzből élnek. Ez nyílt beavatkozást jelent a demokratikus politikai versenybe – tette hozzá a Fidesz politikusa.