Benézte a határidőt, óriási lottónyereményről csúszott le

Több mint 11 millió jüanos (mintegy 540 millió forintos) lottónyereményét veszítette el egy kínai férfi, mert két nappal lekéste a beváltási határidőt. A férfi hiába fordult bírósághoz, keresetét elutasították, és több mint 88 ezer jüan (mintegy 4,3 millió forint) perköltséget is fizetnie kellett – jelentette a kínai állami média.

A csak Huangként azonosított férfi 2019 novemberében 32 jüanért (mintegy 1600 forintért) vásárolt lottószelvényt, amellyel 11,13 millió jüant (mintegy 544 millió forintot) nyert, amit 60 napja lett volna átvenni, de a nyertes szelvényelkallódott, és csak 2020 januárjában került elő, két nappal a határidő lejárta után.

A férfi a lottóárusító helytől igazolást szerzett arról, hogy ott vásárolta a nyertes szelvényt, majd a dokumentummal és a szelvénnyel együtt jelentkezett a lottóközpontnál.

A központ azonban a határidő túllépésére hivatkozva megtagadta a nyeremény kifizetését.

Huang ezt követően beperelte a lottóközpontot, arra hivatkozva, hogy a szelvényen nem tüntették fel a 60 napos beváltási határidőt, és a sorsolásra, illetve a nyeremény átvételére vonatkozó információk is hiányoztak róla. Keresetében a teljes nyereményösszeg kifizetését, valamint a késedelem miatt keletkezett kamatveszteség megtérítését követelte.

A lottóközpont a bíróság előtt azzal védekezett, hogy a sorsolás eredményéről szóló hivatalos közlemény egyértelműen tartalmazta a 60 napos határidőt. Hozzátette, hogy

a nyertes jelentkezését több alkalommal is megpróbálták elősegíteni, egyebek mellett három alkalommal tettek közzé felhívást az interneten.

A bíróság megállapította, hogy a férfi tisztában volt a határidővel, amit a lottóközpont ügyfélszolgálatával folytatott telefonbeszélgetése is bizonyított. A hívás során ugyanis maga közölte, hogy két nappal lekéste a nyeremény átvételét, mert korábban nem találta a szelvényét.

A bíróság szerint a lottóközpont eleget tett tájékoztatási kötelezettségének, a határidő elmulasztásáért pedig a szelvény tulajdonosa volt felelős. A kínai szabályozás értelmében a határidőn belül át nem vett lottónyereményeket közérdekű célokat szolgáló alapba helyezik át.

A keddi beszámoló szerint a férfi az elsőfokú ítélet ellen nem fellebbezett, és a több mint 88 ezer jüanos (mintegy 4,3 millió forintos) perköltséget is kifizette.