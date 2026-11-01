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A mesterséges intelligenciát imitáló digitális koncepció.
Nyitókép: Getty Images/Lemon_tm

Radikálisat lépne generatív AI-ügyben Hollandia

Infostart / MTI

A holland parlament megtiltaná az általános iskolás diákok számára a generatív mesterséges intelligencia használatát, mivel az kockázatot jelenthet a gyerekek egészséges fejlődésére.

A holland parlament alsóháza, a Tweede Kamer betiltaná a teljesen új tartalmak, köztük szövegek, videók, képek vagy zeneművek létrehozására képes generatív mesterséges intelligencia használatát az általános iskolás diákok körében – számolt be az NL Times című, angol nyelvű hírportál pénteken.

Két holland parlamenti párt, a Volt Nederland és a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) által benyújtott indítványban, melyben a képviselők arra kérik a kormányt, hogy hozzon döntést a szóban forgó tilalom bevezetéséről, széles körű parlamenti támogatást élvez.

Az indítványban – melyet Laurens Dassen, a Volt Nederland párt vezetője terjesztett a holland parlament elé, annak oktatási költségvetésről szóló vitája során –

a képviselők azzal érvelnek, hogy a gyermekek kritikai gondolkodása, kreativitása és képzelőereje legjelentősebb mértékben általános iskolás korukban fejlődik.

Számukra a generatív mesterséges intelligencia használata, amely kategóriába az olyan csevegőrobotok (chatbotok) is tartoznak, mint a ChatGPT, kockázatot jelenthet ebben a fejlődési folyamatban.

A hírportál emlékeztet, az új holland tantervi irányelvek szerint az általános iskolásoknak meg kell tanulniuk, hogyan lépjenek felelősségteljes kapcsolatba a mesterséges intelligenciával, amelynek része, hogy megtanulják azonosítani a mesterséges intelligencia által vagy annak segítségével előállított tartalmakat.

A hírportál szerint a holland parlament képviselői által javasolt tilalom nem akadályozná meg az iskolákat abban, hogy tanítsanak a mesterséges intelligenciáról, még akkor sem, ha a gyermekeknek tilos lenne a technológia használata.

„Nem követhetjük el ugyanazt a hibát, mint amikor kritika nélkül fogadtuk el a közösségi média használatát”

– fogalmazott nyilatkozatában Dassen, aki szerint a diákoknak meg kell tanulniuk írni, olvasni és számolni, mielőtt mesterséges intelligenciát használnának.

Etkin Armut, a CDA holland parlamenti képviselője úgy vélekedett, hogy a generatív mesterséges intelligenciának nincs helye az általános iskolások tanulási folyamatában.

„Meggyőződésünk, hogy a könyvekből történő tanulásnak kell alapnak maradnia” – jelentette ki a képviselő.

A beszámoló szerint a PO-Raad nevű, általános iskolai oktatást képviselő holland ernyőszervezet megérti a törvényhozók aggályait a tanulók generatív mesterséges intelligencia használatával kapcsolatban, de – mint írták –

„megdöbbentette” őket, hogy a parlamenti többség a technológia használatának teljes tilalmát támogatja.

Noha a generatív mesterséges intelligencia gyakori használata úgy tűnik, csökkenti a tanulási eredményeket, a szervezet szerint rendkívül fontos, hogy a diákok megtanulják, hogyan elemezzenek forrásokat, ahogy azt is, hogyan gondolkodjanak kritikusan.

Megjegyezték, a gyerekek az osztálytermen kívül is találkoznak a mesterséges intelligenciával, ezért a tanároknak képesnek kell lenniük arra, hogy „felvilágosítsák a tanulókat a buktatókról” – érveltek, miközben rámutattak az oktatási célokra tervezett mesterségesintelligencia-rendszerek lehetséges előnyeire is – tette hozzá a hírportál.

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