Elhunyt a híres, Balázs Béla-díjas forgatókönyvíró

Bíró Yvette (született Ungár Yvette) 1930-ban született Budapesten. Férje Batár Attila (1925-2022) Molnár Farkas-díjas építész, építészeti szakíró volt.

Bíró Yvette a Filmkultúra filmművészeti folyóirat főszerkesztője volt 1965 és 1973 között. 1968-tól több Jancsó-film készítésében működött közre dramaturgként, valamint dolgozott Mészáros Márta, Fábri Zoltán, Makk Károly és Fehér Imre filmjeiben is. Több alkalommal Mundruczó Kornél alkotótársa volt. Számos könyv szerzője. Önéletrajzi ihletésű regénye, a Futó 2011-ben jelent meg.

Német-francia filmje, a Kivégzés négy hangra 1984-ben elnyerte a Berlini Filmfesztivál közönségdíját; kései forgatókönyvei közül A kőtutaj José Saramago regénye alapján készült (2002).

Bíró Yvette 1976-ban először Párizsba, majd az Egyesült Államokba emigrált. Párizsban, Jeruzsálemben, a Berkeleyn és a Stanfordon tanított, 1982-től a New York University-n oktatott forgatókönyvírást. A New York University emeritus professzora.

1970 és 1977 között a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének (FIPRESCI) alelnöke volt. A Balázs Béla-díjat 1995-ben, a Párhuzamos Kultúráért díjat 2003 kapta meg. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia címzetes tagja volt.