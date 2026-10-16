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Csizmazia Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Csizmazia Gábor: már Joe Biden sem engedte az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat

Infostart / InfoRádió

Az amerikai energiapiac alakulását közvetlen és közvetett tényezők is befolyásolják, Donald Trump pedig elsősorban az utóbbiakra próbálhat hatni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa. Csizmazia Gábor arról is beszélt, hogy az utóbbi időszakban ukrán források a Starlink-rendszer hozzáférésének korlátozására panaszkodtak bizonyos katonai alkalmazások esetében.

Vannak bizonyos faktorok, amelyek közvetlenül hatnak az amerikai energiaárakra, és vannak olyanok, amelyek közvetve, a világpiaci mechanizmusokon keresztül – vázolta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor, az NKE John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa.

A szakértő azt valószínűsíti, Donald Trump szeretne az utóbbiakra hatni, nem is elsőként. Konkrét példát is említett Csizmazia Gábor: 2024 áprilisában, miközben a keményvonalas republikánusok nagyjából egyharmada kimondottan támogatni akarta Ukrajnát, kongresszusi döntés is született erről, még ATACMS rakétákat is adtak volna Ukrajnának, hogy orosz területeket lőjenek velük. Az akkori elnök, Joe Biden leszögezte, nem szeretné, ha az ukránok olajfinomítókra lőnének Oroszországban, mivel az rontaná az újraválasztási esélyeit.

„Van erre precedens, az persze más kérdés, hogy az oroszok is általában energetikai létesítményeket támadnak, így hiába a kritikák republikánus vagy demokrata oldalról, bármilyen intézkedésnek, döntésnek lehetnek finoman szólva kontraproduktív következményei” – mondta az Amerika-szakértő. Donald Trump bejelentett egy energetikai tűzszünetet is, amiről azonban senki nem tudott Kijevben és Moszkvában sem, ráadásul az oroszok azonnal meg is szegték, és minden ment tovább, ahogy azelőtt.

Csizmazia Gábor megjegyezte: Donald Trump túlment a bideni lépésen, mert amellett, hogy volt ez a nem működő, talán nem is létező megállapodás, a tűzszünet az energetikai rendszerekre, az ukránok már napok óta arra panaszkodnak, hogy korlátozott a hozzáférésük az amerikai Starlink-rendszerekhez, a drónok bizonyos sebesség fölött nem is tudnak csatlakozni hozzá, talán megfelelő adatszolgáltatást sem kapnak. Ennek okát is megpróbálhatják kideríteni az Ukrajnát támogató képviselők, de a gyakorlatban mindenki, beleértve a Kijevvel szimpatizáló republikánus és demokrata szenátorokat, képviselőket is, most a félidős választásokkal vannak elfoglalva.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült. A teljes beszélgetés alább megtekinthető, meghallgatható.

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Csizmazia Gábor: már Joe Biden sem engedte az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat

Csizmazia Gábor: már Joe Biden sem engedte az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat
Az amerikai energiapiac alakulását közvetlen és közvetett tényezők is befolyásolják, Donald Trump pedig elsősorban az utóbbiakra próbálhat hatni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa. Csizmazia Gábor arról is beszélt, hogy az utóbbi időszakban ukrán források a Starlink-rendszer hozzáférésének korlátozására panaszkodtak bizonyos katonai alkalmazások esetében.
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