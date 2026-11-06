Életveszélyes játékot találtak maguknak a tinik

Németországban, az A7-es autópálya Hamburghoz közeli szakaszán, a stellingeni alagútnál potyogtak a kövek az autókra kedd este: körülbelül 200 darab kő, kavics hullott az útra egy felüljáróról, több szélvédő betört, összesen nyolc jármű sérült meg. A forgalmat is le kellett állítani egy időre – írja a Vezess.

Mint a szaklap írja, autópálya-tempónál egy kisebb kődarab is hatalmas energiával érkezik, komoly rombolást végezhet, így kész csoda, hogy személyi sérülés nem történt.

Az n-tv.de híradása szerint a rendőrök két fiatalt, egy 14 és egy 18 évest fogtak el és gyanúsítanak a dobálással.

Azt is vizsgálja a hatóság, hogy a mostani esetnek van-e bármiféle kapcsolata egy másik, nagyon hasonlóval, ugyanis vasárnap esete az A7-es egy másik, de szintén hamburgi szakaszán is köveket dobáltak. Akkor két autó szélvédője tört be, egy nő kézsérülést szenvedett.