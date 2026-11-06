Marco Rubio megszólalt a távozása híréről

Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön a The New York Timesnak adott interjúban cáfolta azokat a híreket, miszerint a republikánusoknak a félidős választásokon elszenvedett veresége után fontolgatná, hogy kilép a Trump-kormányból.

„Mindig is az volt a szándékom”, hogy Donald Trump elnök mellett dolgozzak mandátumának végéig – nyilatkozta Marco Rubio a New York-i napilapnak.

A külügyminisztert a republikánus milliárdos lehetséges utódjának tartják a 2028-as elnökválasztáson.

Néhány nappal a félidős választások előtt a politikus megjelent Donald Trump amerikai elnök mellett, és röviden felszólalt egy választási gyűlésen.

A The New York Timesnak adott interjúban Marco Rubio azonban nem válaszolt, amikor politikai jövőjéről kérdezték, és kijelentette, hogy „többet nem fog 2028-ról beszélni”.

„Őszintén szólva nem tudom, honnan származnak ezek az információk” – válaszolta, amikor a kormányból való távozásáról szóló cikkekről kérdezték.

A Bloomberg csütörtöki jelentése szerint Marco Rubio fontolgatta, hogy távozik a kormányból, de még nem hozott döntést. Az ügynökség azt állította, hogy megbeszélte távozását a Fehér Ház vezetőivel, de ők arra kérték, maradjon.

Dylan Johnson, a közügyekért felelős külügyi államtitkár-helyettes kijelentette, hogy a Bloomberg-cikk „teljesen kitalált”.

A külügyminiszter korábban biztosította, hogy támogatni fogja J.D. Vance alelnök jelöltségét, amennyiben ő úgy dönt, hogy indul a választásokon. Vance-t szintén a 2028-as választások valószínű jelöltjei között tartják számon – írta jelentésében az AFP francia hírügynökség.