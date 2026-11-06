Így alakítják át az NKA és az MMA világát

A változtatás az NKA 2027-re tervezett átfogó reformjának első lépése, amelynek célja a szervezet hitelességének helyreállítása és a kulturális támogatási rendszer demokratizálása – írták a közleményben.

A törvénymódosítás helyreállítja az NKA 2016 előtti működésének alapelveit, megszüntetve az MMA kiváltságos szerepét a kulturális támogatásokról szóló döntésekben. Az NKA alelnökének kinevezésénél többé nem lesz szükség az MMA elnökének véleményezésére, és megszűnnek az MMA-nak a szakmai kollégiumok működéséhez, valamint a kulturális források elosztásához kapcsolódó különleges jogosítványai is, helyette nagyobb szerepet kapnak a kulturális szakmai szervezetek delegáltjai.

A törvényjavaslat elfogadása esetén az új szabályok 2027. január 1-jén lépnek hatályba. A minisztérium 2027-ben az NKA átfogó reformjával folytatja a kulturális támogatási rendszer megújítását – áll a közleményben.