Már Kozármislenyben sem díszpolgár Matolcsy György

Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és volt nemzetgazdasági miniszter díszpolgári címét a baranyai Kozármisleny önkormányzatának közgyűlése – közölte a helyhatóság a Facebook-oldalán csütörtökön.

A Péccsel délkeletről szomszédos hétezer fős kisváros hivatalos közösségi oldalán azt írták: a Matolcsy György számára 2009-ben adományozott díszpolgári címet az október 27-i testületi ülésen egyhangú döntéssel vonták vissza.

Idén júniusban a kecskeméti önkormányzat is döntött Matolcsy György ottani díszpolgári címének visszavonásáról a kitüntetett személy méltatlanná válására hivatkozva.