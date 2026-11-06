Újít az Android, nem lesz több kábellel vesződés

Nagy újítást jelentett be a Google: a cég novemberi, rendszerszolgáltatásokra vonatkozó hivatalos kiadási jegyzéke szerint az Android végre kap egy olyan beépített funkciót, amivel automatikusan megtörténhet a mentés a számítógépre, nem lesz már szükséges kábellel összekötni az eszközöket – írja a Make Use Of cikke nyomán a hvg.hu.

A megoldást a Google Play-szolgáltatások 26.43-as verziója tartalmazza majd, a fájlokat pedig a Quick Share segítségével lehet majd mozgatni.

A szaklap megjegyzi, eddig az volt a probléma a képek és videók mentésével, hogy arról manuálisan kellett gondoskodnia a felhasználónak. A tartalmak automatikus mentése a Google Fotókba ugyan megoldotta ezt a problémát, de ott csak 15 GB tárhely áll a felhasználók rendelkezésére (az ingyenes verzióban), így az nagyon gyorsan be tud telni. Márpedig a biztonsági mentés nem azt jelenti, hogy a felhasználó a mentés előtt, hanem utána válogatja át, hogy mit töröljön, és mit hagyjon meg.

Ehhez képest a Microsoft nemrég eltávolította a Windows 11-ből a közvetlen, számítógépről számítógépre történő adatátviteli lehetőséget, és inkább a Windows biztonsági mentését preferálja. Csakhogy ez nagymértékben épít a OneDrive-ra, ahol az alapjáraton elérhető tárhely mindösszesen 5 GB.

A mostani, Google-féle megoldás a biztonsági mentést egyfajta háttérben futó megoldásként alkalmazza, nem pedig egy olyan megoldásként, amit a felhasználónak tudatosan meg kell nyitnia. Nem árt azonban észben tartani, hogy a dolognak csak akkor van értelme, ha a felhasználónak van elég tárhely a számítógépén.