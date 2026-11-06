Több helyen is ingyen lehet láthatósági eszközhöz jutni pénteken

Light Friday elnevezéssel indul kampány pénteken országszerte, hogy felhívják a figyelmet arra: az ősz a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott figyelmet kíván, fontos, hogy a gyalogosok, a kerékpárosok és a rollerrel közlekedők jól észlelhetőek legyenek. Az akció keretében 21 helyszínen ingyenesen osztanak láthatósági eszközöket.

A rendezvényt az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK OBB) és az Allianz közösen szervezi.

A bizottság a honlapján azt írta: ősszel rövidülnek a nappalok, egyre többen indulnak el otthonról sötétben, és a délutáni hazautazás is gyakran szürkületre vagy sötétedés utánra esik. Az eső, a köd és a nedves úttest tovább nehezítheti a közlekedést. Romlanak a látási viszonyok, a csúszós úton pedig hosszabb lehet a fékút.

Életet menthet, ha a járművezető időben, megfelelő távolságból észreveszi az előtte vagy az út mellett haladó embert

– figyelmeztettek, rámutatva arra: a megfelelően viselt fényvisszaverő eszköz segítheti a korábbi észlelést, több időt hagyva a járművezetőnek a lassításra és a biztonságos manőverre.

Egy fényvisszaverő mellény, egy karpánt vagy egy jól működő kerékpárlámpa hozzájárulhat ahhoz, hogy viselőjük időben észlelhetővé váljon.

A Light Friday kampány célja, hogy minél többen hozzájussanak olyan eszközökhöz, amelyekkel tehetnek a saját biztonságukért – áll a közleményben.

Az összegzés szerint

Budapesten a Deák Ferenc téren és a Széll Kálmán téren, Pest megyében Fóton, valamint a vidéki megyeszékhelyeken várják pénteken az érdeklődőket.

A helyszínek megtalálhatók az ORFK OBB honlapján, ide kattintva.