ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.73
usd:
324.75
bux:
143550.77
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mentõautó érkezik Christa Pike halálra ítélt rabért a Riverbend fegyházba a Tennessee állambeli Nashville-ben 2026. szeptember 30-án, miután az 50 éves nõ túlélte a méreginjekciók beadását a kivégzése során. Pike-ot kórházba szállították, ahol életmentõ ellátást kapott. Pike lett volna az elsõ nõ, akin Tennessee-ben több mint kétszáz év után halálos ítéletet hajtanak végre.
Nyitókép: MTI/AP/George Walker IV

Vakriasztásnak hitték a Christa Pike miatt érkezett segélyhívást a mentők

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Christa Pike-hoz eredménytelen kivégzése után a 911-es sürgősségi segélyvonalon mentőt hívtak. Egy nyilvánosságra hozott hangfelvételből kiderült, hogy eleinte vakriasztásként kezelték az esetet, és több mint fél óra telt el az első hívás és a kiérkezés között.

A Christa Pike kivégzési protokollja során elkövetett hibák mellett a segélyhívásnál is komoly problémákba ütközött a Riverbend börtön – írja az Associated Press a birtokába jutott hangfelvételek alapján.

Szeptember 30-án hívták ki a mentőket, miután másodjára sem sikerült végrehajtani az ellene hozott halálos ítéletet. A kivégzési kísérlet során két adag pentobarbitált kapott injekció formájában, de életben maradt. Az eredménytelen végrehajtás után a börtön mentőt hívott a nőhöz.

A mentő viszont csak fél órával a hívás után tudott elindulni, mert a telefonálónak nem jutott eszébe a kód, amivel igazolni tudta volna, hogy a hívás valódi. A kód hiányában a mentőszolgálat hamis riasztásként könyvelte el a hívást, és nem küldött ki kocsit a börtönbe.

Körülbelül fél óra eltelt, mire a börtön meg tudta erősíteni, hogy valóban ők hívják a mentőszolgálatot, a mentő ezután már bejutott az intézménybe, és kórházba szállították az elítéltet.

A most 50 éves Pike-ot 1996-ban ítélték halálra a 19 éves Colleen Slemmer meggyilkolásáért. A halálbüntetéssel foglalkozó amerikai Death Penalty Information Center szerint ő az első ember, aki túlélte a kivégzés során beadott méreginjekciót.

A beszámolók szerint Christa Pike-nál a kórházba szállítását követően agyhalált állapítottak meg, emiatt le is kapcsolták volna az életben tartó gépekről, de a nő váratlanul felébredt, és beszélni kezdett. A nő felébredése után dühös és zavarodott volt. Tüdőgyulladást kapott, az egyik karjában pedig vérrögöt találtak. Végül szombaton visszaszállították a börtönbe, ahol tovább kezelik. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy megpróbálják-e újra Pike kivégzését.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Vakriasztásnak hitték a Christa Pike miatt érkezett segélyhívást a mentők

segélyhívás

kivégzés

christa pike

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kivégzés élő adásban – Szakértő: az állam szempontjából érthető, de rossz hatással lesz a társadalomra

Kivégzés élő adásban – Szakértő: az állam szempontjából érthető, de rossz hatással lesz a társadalomra
Élőben közvetíti a 13-szoros gyilkos Nidal Hasan kivégzését december 3-án az amerikai Védelmi Minisztérium. A texasi Fort Hood katonai bázison történt 2009-es lövöldözéssel összefüggésben Nagy László Tibor, az Országos Kriminológiai Intézet bűnözéskutatási és elemzési osztályvezetője az InfoRádiónak elmondta: az amerikai kormány példát akar statuálni a nyilvános kivégzéssel, viszont egy ilyen esemény megrendítheti az állam moralitását, és pszichésen is rossz hatással van az emberekre.
VIDEÓ
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.14. szerda, 18:00
Cser-Palkovics András
a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Székesfehérvár polgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Három hete nem volt ilyen erős a forint

Három hete nem volt ilyen erős a forint

Minimális elmozdulással kezdett kedd reggel a forint az euróval és a dollárral szemben, a jelek szerint a nemzetközi devizapiac is lecsendesedett kicsit. A dollár továbbra is az erősödés felé hajlik, ami nem jó hír a forint számára, viszont a kormány a jövő héten mutathatja be a jövő évi költségvetés tervezetét, ami akár újabb lökést is adhat a hazai fizetőeszköznek. A forint végül enyhén emelkedni tudott a reggeli szintekről, és így délutánra három hetes csúcsra erősödött az euróval szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Dec. 24. munkaszüneti nap: már 2026-ban életbe léphetne az új szabályozás

Dec. 24. munkaszüneti nap: már 2026-ban életbe léphetne az új szabályozás

December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról vitázott kedden az Országgyűlés.

BBC
Business Sport Travel Science
MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

Sir Ken McCallum says operations to tackle terrorism and state threats are now roughly of an "equal scale".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 13. 21:20
Szöul nem fogadja el Kijev álláspontját
2026. október 13. 20:36
Máris megérkezett a hír XIV. Leó pápáról a műtét után
×
×