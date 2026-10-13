Vakriasztásnak hitték a Christa Pike miatt érkezett segélyhívást a mentők

A Christa Pike kivégzési protokollja során elkövetett hibák mellett a segélyhívásnál is komoly problémákba ütközött a Riverbend börtön – írja az Associated Press a birtokába jutott hangfelvételek alapján.

Szeptember 30-án hívták ki a mentőket, miután másodjára sem sikerült végrehajtani az ellene hozott halálos ítéletet. A kivégzési kísérlet során két adag pentobarbitált kapott injekció formájában, de életben maradt. Az eredménytelen végrehajtás után a börtön mentőt hívott a nőhöz.

A mentő viszont csak fél órával a hívás után tudott elindulni, mert a telefonálónak nem jutott eszébe a kód, amivel igazolni tudta volna, hogy a hívás valódi. A kód hiányában a mentőszolgálat hamis riasztásként könyvelte el a hívást, és nem küldött ki kocsit a börtönbe.

Körülbelül fél óra eltelt, mire a börtön meg tudta erősíteni, hogy valóban ők hívják a mentőszolgálatot, a mentő ezután már bejutott az intézménybe, és kórházba szállították az elítéltet.

A most 50 éves Pike-ot 1996-ban ítélték halálra a 19 éves Colleen Slemmer meggyilkolásáért. A halálbüntetéssel foglalkozó amerikai Death Penalty Information Center szerint ő az első ember, aki túlélte a kivégzés során beadott méreginjekciót.

A beszámolók szerint Christa Pike-nál a kórházba szállítását követően agyhalált állapítottak meg, emiatt le is kapcsolták volna az életben tartó gépekről, de a nő váratlanul felébredt, és beszélni kezdett. A nő felébredése után dühös és zavarodott volt. Tüdőgyulladást kapott, az egyik karjában pedig vérrögöt találtak. Végül szombaton visszaszállították a börtönbe, ahol tovább kezelik. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy megpróbálják-e újra Pike kivégzését.