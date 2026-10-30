Megszólalt a kivégzését túlélő Christa Pike – megrázó dolgokat mondott

Lábadozok, de a gyógyulás nem egyenlő azzal, hogy jól is vagyok – írja az ügyvédei által a CNN-en kereszül közzétett Christa Pike-közlemény nyomán a 24.hu.

„Azóta az éjszaka óta nem volt olyan pillanat, hogy ne éreztem volna fájdalmat. Fáj a testem. Fájnak a karjaim. Fájnak a kezeim. Fáj a torkom. Még mindig nehezen tudok beszélni. És a fájdalom nem csak fizikai. Fáj a lelkem és a szívem is” – fogalmazott a kivégzését túlélő nő.

Nyilatkozata szerint készen állt a halálra, ehelyett azonban egyedül ébredt fel egy kórteremben, összezavarodva, fájdalmak közepette.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Christa Pike halálos ítéletét két adag halálos pentobarbital-injekcióval próbálták végrehajtani szeptember 30-án, majd kórházba szállították, miután túlélte a kivégzését. Kórházba kerülését követően egy ideig lélegeztetőgépen volt. Az ügyvédei nem számítottak arra, hogy túléli a sikertelen kivégzési kísérletet, azonban nem sokkal később magához tért, beszélni és segítséggel járni kezdett.

A kórházból való távozása után ugyanabba a börtönbe szállították vissza, ahol az elmúlt 30 évet is töltötte a halálsoron.

Továbbra is gyógykezelés alatt áll, az ügyvédei pedig igyekeznek jogi úton megakadályozni, hogy másodszor is megkíséreljék kivégezni.

„Azóta az éjszaka óta nagyrészt elszigetelten élek a börtön egészségügyi osztályán, távol más emberektől és azoktól az emberi kapcsolatoktól, amelyek annyira sokat jelentenek számomra” – nyilatkozta közvetve a nő, hozzátéve, hogy az elszigeteltség is fájdalmas számára, mivel 28 évet töltött magánzárkában töltötte, és most is nagyjából ugyanazt éli át.