ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.06
usd:
325.69
bux:
0
2026. október 12. hétfő Miksa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Hormuzi-szoros ábrázolása domborzati térképen.
Nyitókép: Unsplash

Európa nem készült fel a télre, de Magyarország még mindig jó helyzetben van a szakértő szerint

Infostart / InfoRádió

Európa későn eszmélt, ezért lesznek országok, amelyek egy hideg tél miatt bajba kerülhetnek – mondta Deák András energiapolitikai szakértő az InfoRádióban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa arra is rámutatott, hogy szinte biztos, hogy a Hormuzi-szoros kiesésével kell végigcsinálnia Európának a telet.

Deák András elmondta: mindenki arra számított, hogy a Hormuzi-válság megoldódik és ősszel, illetve télen alacsonyabbak lesznek a gázárak, mint tavasszal, vagy nyáron voltak. Ezért a többség nem akarta megvenni a drága nyári gázt és azt betárolni, akár magyar vállalatok sem.

Hozzátette: ezért a tárolókban viszonylag kevés gáz van. Országonként ez eltérő, de például Németország nagyon rosszul áll.

Ha bejön egy hidegebb tél, vagy egy geopolitikai probléma, akkor előfordulhat fennakadás. Mára az unióban sok lehetőségünk elveszett, ugyanis a betárolási időszak hagyományosan október közepéig tart.

– hangsúlyozta Deák András.

Kiemelte: nincs ellátásbiztonsági felelősség egyértelműen kijelölve egyik szinthez sem, sem a kereskedőkhöz, sem a nemzeti kormányokhoz, sem az Európai Bizottsághoz. Egy esetleges geopolitikai válságot pedig a piac egyedül nem képes kezelni, legalábbis alacsony árak mellett biztos nem.

„Majdnem biztos vagyok benne, hogy a Hormuzi-szoros útvonalát nélkülözve kell végigcsinálnunk a tél javát. Ha meg is állapodnak decemberben vagy januárban, akkor is a teljes újraindítás több hét Katarban, arról nem beszélve, hogy szét is lőtték az infrastruktúra egy részét.”

– fogalmazott.

Ám megemlítette: az olaj egy része alternatív útvonalakon meg tud érkezni, a gáznál nincs ilyen lehetőség.

Arról is beszélt, hogy a magyar fogyasztóknak nem igazán kell félniük.

„Magyarországon adminisztratív árszabás van, tehát ha fölmegy az európai ár, akkor is inkább a költségvetés fogja ezt megsínyleni. Ráadásul hazánkban viszonylag nagy a tárolói kapacitás, és stratégiai készlet is rendelkezésre áll”

– mondta Deák András, aki hozzátette: probléma esetleg akkor merülhetne fel, ha ez a magas tartalékállomány külföldre van lekötve, mert külföldi cégek is tárolhatnak Magyarországon gázt. Végül hozzátette: Magyarország jó helyzetben van, más országok kerülhetnek inkább bajba.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Európa nem készült fel a télre, de Magyarország még mindig jó helyzetben van a szakértő szerint

gáz

energia

olaj

hormuzi-szoros

deák andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatérnek a hajnali fagyok, itt az ősz

Visszatérnek a hajnali fagyok, itt az ősz

A kiadós hétvégi esők után ezen a héten ismét szárazabbra fordul az idő. Hétfőn nyugaton és délnyugaton még több helyen esősen indulhat a nap, később azonban fokozatosan megszűnik a csapadék, délután már csak néhol szemerkélhet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitálalt az új brit miniszterelnök: valósjában az oroszok léptették ki az országot az EU-ból

Kitálalt az új brit miniszterelnök: valósjában az oroszok léptették ki az országot az EU-ból

Andy Burnham brit miniszterelnök elismerte, Oroszország beavatkozott a tíz évvel ezelőtti Brexit-népszavazásba.

BBC
Business Sport Travel Science
Power outages reported in Ukraine after Russian strikes despite Trump's 'energy ceasefire' claim

Power outages reported in Ukraine after Russian strikes despite Trump's 'energy ceasefire' claim

An "energy ceasefire" could see both sides pausing attacks on each other's energy facilities. Moscow has yet to comment on the move.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 12. 09:02
Észak felé halad Isaias, már halálos áldozatokat is követelt a hurrikán
2026. október 12. 08:49
Független jelölt nyerte Krakkóban az időközi polgármester-választást
×
×