Drónok segítségével gyorsul fel a kézbesítés az elszigetelt falvakban

Drónokkal gyorsítja a csomagkézbesítést Kína nehezen megközelíthető falvaiban egy logisztikai vállalat, és már azzal is kísérletezik, hogy a visszaúton helyi terményeket szállítson a légi eszközökkel – közölte pénteken a kínai állami hírügynökség.

A délnyugat-kínai Szecsuan tartomány egyik vérnarancs-termesztője korábban csaknem egy órát töltött elektromos kerékpáron, ha csomagért ment a közeli településre. Az interneten rendelt akkumulátoros permetezőjét nemrég már drón vitte el a falujába, mintegy 7 perc alatt.

A nagyrészt dombvidéki Ce-csung járásban a JD Logistics logisztikai vállalat júniusban 78 útvonalon indított drónos kézbesítést, azóta 131 falut kapcsolt be a hálózatba.

Az év végére a járás mind a 301 falujára kiterjesztené a szolgáltatást. Egyes távoli településekre korábban csak 2-3 naponta érkeztek küldemények.

Nemcsak a hegyvidékeken alkalmazzák a megoldást: a kelet-kínai Csiangszu tartományban a Hungce-tó egyik szigetére mintegy ötven perccel hamarabb jutnak el a csomagok drónnal, mint a korábbi, komppal végzett szállítással.

A vállalat vidéki drónjáratainak mintegy 99 százaléka egyelőre üresen tér vissza. A szecsuani Csühszien járásban azonban már tesztelik a küldemények feladását az érkező gépekkel. Egy helybeli nő augusztusban földimogyorót és édesburgonya-keményítőből készült tésztát küldött így rokonainak és barátainak.

A csomag 8 perc alatt jutott el a közeli gyűjtőpontra, ahonnan a hagyományos kézbesítési hálózaton továbbították.

A gyümölcsszállításban is használják a drónokat: a tavalyi cseresznyeszüret idején Szecsuan egyik hegyvidéki térségéből egy hónap alatt több mint 550 repüléssel közel 23 tonna cseresznyét szállítottak. A szállítmányok negyedóra alatt értek a postai feldolgozóközpontba, míg közúton 1-2 órát vett volna igénybe az út.

A JD Logistics egyik útvonalán a drónos szállítás teljes költsége csomagonként 5,6 jüan (mintegy 272 forint), a közúti szállításé 4,4 jüan (mintegy 213 forint). A drónok teherbírását átlagosan 30 százalékban használják ki.

A vállalat Délnyugat-Kína több mint ötven járására és kerületére tervezi kiterjeszteni a vidéki drónos szolgáltatást.