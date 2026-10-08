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Nyitókép: pexels.com

Újabb magyar siker: ismét észlelni kezdték a fényt a vak betegek

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Eredményes klinikai vizsgálatot folytatott le egy nemzetközi kutatócsoport optogenetikai terápiával, előrehaladott retinitis pigmentosában szenvedő, vak betegeken. A génterápiát és egy speciális szemüveget ötvöző eljárás biztonságosnak bizonyult, a vizsgált páciensek többségénél javította a fényérzékenységet, és lehetővé tette a tárgyak észlelésének részleges helyreállítását.

A retinitis pigmentosa egy olyan örökletes betegség, amelynek következtében a retina fényérzékelő sejtjei fokozatosan elveszítik a funkciójukat. Roska Botond már ért el sikereket ezen a téren, lehetővé tette egy megvakult beteg számára, hogy részlegesen érzékelje a fényt. Az általa és José-Alain Sahel által vezetett, a New England Journal of Medicine szakfolyóiratban publikált kutatás során olyan terápiát alkalmaztak, amely a konkrét genetikai hibától függetlenül működik – számolt be róla a Portfolio.

A kezelés elengedhetetlen része egy kamerával felszerelt, speciális szemüveg. Az eszköz a vizuális környezet változásait borostyánsárga fényimpulzusokká alakítja, majd ezekkel a fényjelekkel stimulálja a génterápiával kezelt retinasejteket, amelyek így már képesek információt továbbítani az agy látásért felelős területeire.

A tíz beteg bevonásával végzett vizsgálat elsődleges célja az eljárás biztonságosságának igazolása volt. Az eredmények alapján a kezelés biztonságosnak tekinthető, a fellépő mellékhatások többsége pedig enyhe vagy közepes súlyosságú volt.

A hatékonyságot tekintve a tíz páciensből hétnél mértek megnövekedett fényérzékenységet. A látást vizsgáló teszteket teljesítő nyolc beteg közül négyen mutattak egyértelmű javulást a tárgyak észlelésében és helyük meghatározásában.

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