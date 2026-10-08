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Tudósok egy nagyméretű, nukleáris fúziót végző gépet ellenőriznek egy nukleáris fúziós kutatóintézetben // Scientists checking a large pulsed power machine which creates nuclear fusion in a nuclear fusion research facility
Nyitókép: Getty Images/Monty Rakusen

Kis moduláris atomreaktort építene Magyarországon a Rolls-Royce

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A vállalat hangsúlyozottan nem egyszerű reaktoreladásként tekint a magyar piacra, hanem hosszabb távú ipari és technológiai együttműködésben érdekelt.

A Rolls-Royce SMR cég fejlesztésének középpontjában nem egy teljesen új nukleáris technológia, hanem a már bevált nyomottvizes reaktorok gazdaságosabb megépítése áll. A vállalat 470 megawattos nettó villamos teljesítményű erőművet kínál, amely méretét tekintve inkább a közepes, mint a legkisebb moduláris reaktorok közé tartozik. Honner szerint a méret tudatos választás eredménye: a nagyobb teljesítmény javítja a fajlagos költségeket, miközben a legnagyobb berendezéseknek még szállíthatónak kell maradniuk a meglévő közúti infrastruktúrán, különleges útvonalak és jelentős kiegészítő beruházások nélkül.

Mint a Portfolio megírta, Magyarországot kiemelt piacnak tekinti a Rolls-Royce SMR, amely 2022 óta folytat egyeztetéseket a magyar kormánnyal, az energetikai vállalatokkal és a nukleáris hatóságokkal a kis moduláris atomreaktorok (SMR) telepítéséről. A vállalat már több mint 40 magyar beszállítóval lépett kapcsolatba – közülük több vállalatot előminősítettek, illetve ajánlatkérési folyamatokba is bevontak –, miközben európai megrendelései révén a fejlesztési szakaszból a tényleges megvalósítás felé halad.

Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján arról beszélt, hogy a sorozatgyártás révén akár 22–25 százalékkal is csökkenhet az új reaktorok költsége, ami idővel a magánfinanszírozás előtt is megnyithatja az utat.

A vállalat nem országonként elkülönülő projektekben gondolkodik, hanem egységes európai gyártási és beszállítói hálózatot épít, amely tartós megrendeléseket biztosíthat az egyes országok ipari szereplőinek. A cél, hogy a beszállítók ne csupán egyetlen erőmű építésében vegyenek részt, hanem a teljes európai reaktorprogramot kiszolgálják.

(A nyitókép illusztráció.)

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