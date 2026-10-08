A sikertelen kivégzés után sem állították le a halálos ítéleteket Texasban

A rablógyilkosság miatt halálra ítélt Jamaal Howard ügyvédei azzal érveltek, hogy a hatóságok a Pike esetében is használt pentaorbital injekcióval tervezték végrehajtani a halálos ítéletet, kiemelve, hogy a méreginjekció Pike esetében csupán kómát idézett elő. A beadványt mind a texasi fellebbviteli büntetőbíróság, mind az amerikai legfelsőbb bíróság elutasította.

Texasban idén már hat embert végeztek ki, országosan ez volt a 30. kivégzés. Országszerte a legtöbb – 16 – halálbüntetést 2026-ban Florida államban hajtották végre.

A kivégzést alkalmazó államok többségében az ítéletet méreginjekcióval hajtják végre.

A különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt halálra ítélt Christa Pike-ot szeptember 30-án kísérelték meg kivégezni, azonban a nő túlélte a méreginjekció két dózisát, és kórházba került.

Pike több napon át kómában volt és csak kedden tért magához, ügyvédjei pedig azt közölték, szó volt arról, hogy a kómában lévő nőt lekapcsolják az őt életben tartó gépekről.

„Hétfőn azt hittük, Christa agyhalott, és a gépeket másnap kikapcsolhatják; de a védői és az orvosi csapat legnagyobb megdöbbenésére Christa másnap felébredt és beszélni kezdett” – közölte az egyik ügyvéd.