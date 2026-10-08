Felkelt az ágyáról és járkál a kivégzését túlélő nő

Christa Pike már fel tud kelni és jár a kórházban a múlt heti, kudarcba fulladt kivégzése után – írja a BBC híradása nyomán a Telex. A nő állapotáról jogi képviselője nyilatkozott a sajtónak. Christa Pike-ot azóta is kórházban kezelik.

Stephen Ferrel ügyvéd a hírügynökségnek azt mondta, közvetlenül nem beszélt védencével, de megtudta, hogy Pike most először mozog a kórházi szobájában, miközben még nem teljesen tiszta a tudata. A jogász szerint a nő állapota javulni fog, de még kiderülhet, hogy maradandó károsodást szenvedett.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a múlt héten esedékes kivégzése során két halálos injekciót is beadtak a 30 éve halálra ítélt nőnek. A kivégzési kísérlet után először nem volt eszméleténél, majd felébredt. Ekkor az állapotáról azt közölték, hogy beszélt, dühös volt és zavarodott, de elképzelhető, hogy agykárosodást szenvedett, egy darabig az ágyához bilincselve őrizték.