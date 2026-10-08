ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.25
usd:
326.45
bux:
137165.79
2026. október 8. csütörtök Koppány
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy beteg mankókkal mászkál egy kórház folyosóján.
Nyitókép: Pexels

Felkelt az ágyáról és járkál a kivégzését túlélő nő

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A harminc éve halálra ítélt, majd a múlt héten a kivégzési kísérletét túlélő Christa Pike-ot egy darabig az ágyához bilincselve őrizték, most viszont úgy tudni, már felkelt és sétált a szobájában. Azt még mindig nem tudni, szenvedett-e maradandó agykárosodást.

Christa Pike már fel tud kelni és jár a kórházban a múlt heti, kudarcba fulladt kivégzése után – írja a BBC híradása nyomán a Telex. A nő állapotáról jogi képviselője nyilatkozott a sajtónak. Christa Pike-ot azóta is kórházban kezelik.

Stephen Ferrel ügyvéd a hírügynökségnek azt mondta, közvetlenül nem beszélt védencével, de megtudta, hogy Pike most először mozog a kórházi szobájában, miközben még nem teljesen tiszta a tudata. A jogász szerint a nő állapota javulni fog, de még kiderülhet, hogy maradandó károsodást szenvedett.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a múlt héten esedékes kivégzése során két halálos injekciót is beadtak a 30 éve halálra ítélt nőnek. A kivégzési kísérlet után először nem volt eszméleténél, majd felébredt. Ekkor az állapotáról azt közölték, hogy beszélt, dühös volt és zavarodott, de elképzelhető, hogy agykárosodást szenvedett, egy darabig az ágyához bilincselve őrizték.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Felkelt az ágyáról és járkál a kivégzését túlélő nő

egyesült államok

egészségügy

túlélő

kudarc

kivégzés

elítélt

tennessee

christa pike

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyilvános a „bicskei jelentés”, már a 90-es években elkezdődhetett az abúzus – Gyurkó Szilvia és Magyar Péter sajtótájékoztatója

Nyilvános a „bicskei jelentés”, már a 90-es években elkezdődhetett az abúzus – Gyurkó Szilvia és Magyar Péter sajtótájékoztatója

A bicskei gyermekotthonban sok éven át történtekről szóló jelentést ismertette rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök és a gyermekvédelmi államtitkár. Jóvátételi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forintos kezdő összeggel. Akták tűntek el a korábbi jelentésekről a kormányváltás idején – mondta Magyar Péter.
 

Figyelemelterelésnek tartja a kormány gyermekvédelmi jelentését a Fidesz

VIDEÓ
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.09. péntek, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült: fontosabb az amerikaiaknak a munkahelyek védelme, mint az AI-verseny

Kiderült: fontosabb az amerikaiaknak a munkahelyek védelme, mint az AI-verseny

Az amerikaiak számára a munkahelyek védelme és a mesterséges intelligencia emberi ellenőrzésének biztosítása fontosabb a technológiai fejlesztések ösztönzésénél és a Kínával folytatott versenynél - derül ki az AP amerikai hírügynökség és a NORC közvélemény-kutató intézet csütörtökön közzétett felméréséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nincs mese, döntött az Apple: mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a magyar családoknak

Nincs mese, döntött az Apple: mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a magyar családoknak

A cég már elkezdte e-mailben tájékoztatni a hazai felhasználókat a módosításokról.

BBC
Business Sport Travel Science
Warrants used to search Andrew's homes were unlawful, court says

Warrants used to search Andrew's homes were unlawful, court says

A criminal investigation into the former prince continues and police have retained material seized from his homes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 8. 18:33
Újabb magyar siker: ismét észlelni kezdték a fényt a vak betegek
2026. október 8. 18:23
A sikertelen kivégzés után sem állították le a halálos ítéleteket Texasban
×
×