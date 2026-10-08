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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Dénes Ferenc: a külföldi sztárjátékosokat is hátrányosan érintheti az ekho-módosítás

Infostart / InfoRádió
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2027-től jelentősen csökken a hivatásos sportolók kedvezményes ekhós adózásának felső határa, ami a magasabb fizetésű játékosokat és klubokat érintheti leginkább. Dénes Ferenc sportközgazdász az InfoRádiában úgy vélte, hogy kevésbé lehet vonzó a magyar sport a külföldi játékosoknak, miközben a támogatási rendszer tervezett átalakítása főként a kisebb és közepes klubokat hozhatja nehéz helyzetbe.

A kedden nyilvánosságra hozott kormányhatározat alapján 2027. január 1-től átalakul a sportolók, köztük a futballisták évi 500 millió forintos határig terjedő ekhós adózási formája. A bruttó összeg felső határa a jövő évtől 60 millió forintra csökken. A jövőben a hivatásos sportolók is ugyanolyan módon fizetnek majd, mint a többi ekho szerint adózó.

A sportközgazdász szerint jóval kevésbé lesz vonzó a magyar piac a külföldi játékosoknak, mert kevesebb lesz a nettó fizetésük. Ráadásul a kormány gondolkozik az eddigi támogatási rendszerek felülvizsgálatán is.

„Leginkább a Ferencváros az első számú érintett a labdarúgó NBI-ben, és 4-5 meghatározó kézilabda csapatunkban is szerepelhetnek olyan játékosok, akiknek a fizetésük meghaladja a 60 milliós éves keretet. De a jégkorong és a kosárlabda is érintett lehet, ahol változnak a bérezési viszonyok” – értékelte a helyzetet az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász.

A Ferencváros és a Veszprém is veszélyben?

2027 január elsejétől lép életbe a változás, a magyar sportnak pedig alkalmazkodni kell az új gazdasági környezethet.

„A Ferencváros már korábban is kommunikálta, hogy csökkentették a fizetésüket, eligazoltak játékosok. Ugyanakkor az oroszlányi kosárlabda klubnál az MVM Zrt. bejelentette, hogy szünetelteti a szponzor támogatást, mégis vállalták az amerikai kosárlabdázó leigazolását. A szakértő reményét fejezte ki, hogy a racionalitás fog dönteni, ami ugyanakkor szerényebb képességű csapatokat jelenthet.

„A Veszprém férfi kézilabdacsapata kiemelkedően megerősödött, de aggasztó hírek is érkeztek a szponzori pénzek hátteréről. A Veszprémnél többeknek magasabb lehet a fizetése a meghatározott ekho határértéknél, ami érthető egy frissen klubvilágbajnokságot nyert csapat esetében” – mondta Dénes Ferenc.

Emlékeztetett ugyanakkor a 2008-as pénzügyi válságra, vagy a Covid miatti nehézségekre, amikor nem az értékes márkák veszítették el a szponzoraikat és a kereskedelmi bevételeiket, hanem a középcsapatok és a kis csapatok.

„Elképzelhető egy olyan átrendeződés Magyarországon is, hogy a nagy márkák megmaradnak, és kiemelten fognak szerepelni. A közép és kis csapatokra viszont jelentős kihívások várnak: nem csak az ekhováltozás miatt, hanem a TAO rendszer és az állami támogatások rendszere is teljesen átalakulhat” – hívta fel a figyelmet a sportközgazdász.

A cikk alapjául szolgáló interjút Pintér Dániel készítette.

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