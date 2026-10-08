Magyar Péter a kihallgatásáról élesen üzent Orbán Viktornak és az ügyészségnek

Az ügyészség közleménye szerint „Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő.”

„Ma este, előre egyeztetett időpontban kihallgatott a Központi Nyomozó Főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt. Minden további fejleményről tájékoztatást adok” – írta előzőleg szerda este Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Ezután két kommentben közölte: az eljárás ellen nem tett panaszt, illetve azt írta: „vissza a melóba” – amivel valószínűleg a szerda éjszakába nyúló kormányülésre célzott.

A „telefonlopási” ügyről van szó, amely miatt az ügyészség egy napon kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a tízmilliárdos korrupciós ügy, illetve a 17 milliárdos NKA-botrány miatt meggyanúsított Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal, az Orbán-kormány volt minisztereivel.