Magyar Péter a kihallgatásáról élesen üzent Orbán Viktornak és az ügyészségnek

„A politikai provokáció miatti kihallgatásom során nem találkoztam az ügyészség folyosóján sem az aranykonvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral sem Matolcsy Ádámékkal a százmilliárdos MNB ügyben…Önkény!” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán, miután kihallgatta szerda este a Legfőbb Ügyészség.
Az ügyészség közleménye szerint „Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő.”
„Ma este, előre egyeztetett időpontban kihallgatott a Központi Nyomozó Főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt. Minden további fejleményről tájékoztatást adok” – írta előzőleg szerda este Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Ezután két kommentben közölte: az eljárás ellen nem tett panaszt, illetve azt írta: „vissza a melóba” – amivel valószínűleg a szerda éjszakába nyúló kormányülésre célzott.
A „telefonlopási” ügyről van szó, amely miatt az ügyészség egy napon kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a tízmilliárdos korrupciós ügy, illetve a 17 milliárdos NKA-botrány miatt meggyanúsított Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal, az Orbán-kormány volt minisztereivel.
„A politikai provokáció miatti kihallgatásom során nem találkoztam az ügyészség folyosóján sem az aranykonvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral, sem Matolcsy Ádámékkal a százmilliárdos MNB-ügyben…Önkény!” – írta a miniszterelnök.
Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO) csütörtöki figyelmeztetése szerint az El Niño-jelenség tovább erősödik, és a decemberi csúcspontján az 1950 óta mért legintenzívebb lehet. Ez a természetes éghajlati folyamat az emberi tevékenység okozta klímaváltozással párosulva világszerte jelentős hőmérséklet-emelkedést és szélsőséges időjárási eseményeket válthat ki – írja a France24.