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Magyar Péter miniszterelnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott megbeszélését követõ közös sajtónyilatkozaton a a párizsi államfõi rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Magyar Péter a kihallgatásáról élesen üzent Orbán Viktornak és az ügyészségnek

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„A politikai provokáció miatti kihallgatásom során nem találkoztam az ügyészség folyosóján sem az aranykonvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral sem Matolcsy Ádámékkal a százmilliárdos MNB ügyben…Önkény!” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán, miután kihallgatta szerda este a Legfőbb Ügyészség.

Az ügyészség közleménye szerint „Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő.”

„Ma este, előre egyeztetett időpontban kihallgatott a Központi Nyomozó Főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt. Minden további fejleményről tájékoztatást adok” – írta előzőleg szerda este Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Ezután két kommentben közölte: az eljárás ellen nem tett panaszt, illetve azt írta: „vissza a melóba” – amivel valószínűleg a szerda éjszakába nyúló kormányülésre célzott.

A „telefonlopási” ügyről van szó, amely miatt az ügyészség egy napon kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a tízmilliárdos korrupciós ügy, illetve a 17 milliárdos NKA-botrány miatt meggyanúsított Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal, az Orbán-kormány volt minisztereivel.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter a kihallgatásáról élesen üzent Orbán Viktornak és az ügyészségnek

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Magyar Péter a kihallgatásáról élesen üzent Orbán Viktornak és az ügyészségnek

Magyar Péter a kihallgatásáról élesen üzent Orbán Viktornak és az ügyészségnek

„A politikai provokáció miatti kihallgatásom során nem találkoztam az ügyészség folyosóján sem az aranykonvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral, sem Matolcsy Ádámékkal a százmilliárdos MNB-ügyben…Önkény!” – írta a miniszterelnök.
 

Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség

„Érdemi védekezést terjesztett elő” – Magyar Péter kihallgatása után az ügyészség is közleményt adott ki

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