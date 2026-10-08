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Miami, 2026. július 12.A norvég Erling Haaland (k), miután a norvégok hosszabbítás után 2-1-re kikaptak a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjének Norvégia-Anglia mérkõzésén a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Nem kímélte a sűrű „válogatottas” program a sztárjátékosokat

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A FIFA-vírus ezúttal különösen erősnek bizonyult: a Nemzetek Ligája négymeccses sorozatában sok játékos megsérült, s ez súlyos problémát jelent az elitklubok számára is.

„A négy mérkőzésből álló válogatott szünet jelentős erőpróbát jelentett a keret intenzitása és atletikussága szempontjából, úgy vélem, ezt kifejezetten az elit szinthez szabták” – nyilatkozta Craig Bellamy, Wales válogatottjának szövetségi kapitánya, miután csapata 11 nap alatt négy mérkőzést játszott le.

A Guardian szerint a klubcsapatok edzői ezzel alighanem vitatkoznának. A Nemzetek Ligája és a világszerte zajló egyéb válogatott mérkőzések sorozatát folyamatos sérülések hírei kísérték, a klubvezetők aggódva figyelték az eseményeket, ahogy a játékosok hirtelen megálltak, és a kispad felé jelezték, hogy baj van.

Gyakoriak voltak a combhajlító- és egyéb izomsérülések. A Sunderland például nélkülözni kényszerül kulcsfontosságú támadóját, a holland Brian Brobbeyt, valamint a védelem egyik oszlopát, az északír Dan Ballardot, mindketten húzódásos sérülést. A Premier League-ben még nyeretlen Bournemouth két hónapra elveszítette Alex Scottot. A fiatal játékos remekelt az angol válogatott Horvátország elleni 7–0-s győzelme során, a sikernek azonban nagy ára volt. A mérkőzés előtt diagnosztizált combizomsérülése súlyosbodott. „Részünkről semmilyen kockázatot nem vállaltunk” – mondta Thomas Tuchel. Marco Rose, a Bournemouth edzője azonban valószínűleg másképp látja a helyzetet.

A szünet egy új kifejezés megjelenésével indult a labdarúgás szótárában. A tájékoztatás szerint Cole Palmer – bár a világbajnokságot kihagyta – „terhelésmenedzsment” miatt hiányzott volna. Ez a megfogalmazás – amelyet Declan Rice távolmaradásának indoklásakor is használtak – az NBA-ből származik, ahol a kosárlabda-sztároknak a rájátszás előtt egy 82 mérkőzésből álló alapszakaszt kell teljesíteniük. Az elit labdarúgásban hasonlóak az elvárások: Rice a 2025–2026-os szezonban 69 mérkőzést játszott, összesen 5394 percet töltve a pályán.

Az Arsenalból továbbra is 17 játékost hívtak be a válogatottakba. Mikel Arteta aggodalommal várta vissza őket az edzésekre. Ezri Konsa, Hrisztosz Colisz és Kai Havertz is megsérült. A görög válogatott színeiben Hollandia ellen pályára lépő Colisz a combhajlítóizma sérülése után a feje fölé húzta a mezét. Ugyanezen ellenféllel szemben –a német csapat tagjaként – Havertz is hasonlóan járt. További aggodalomra adott okot Max Dowman esete is, aki az angol U19-es válogatottban játszva volt kénytelen elhagyni a pályát egy kemény belépőt követően.

Jobb hírek érkeztek Martin Ødegaardról, akit a válogatott szünet első vasárnapján – norvég színekben – keményen szerelt a portugál Bernardo Silva. A norvég tábor szerint a röntgenvizsgálat „semmi drámait” nem mutatott ki, Ødegaard játszott is a portugálok elleni idegenbeli mérkőzésen is. Azon Erling Haaland kérte a lecserélését. Mindez a terv része volt; Ståle Solbakken norvég szövetségi kapitány így nyilatkozott: „Azok számára, akik a Bajnokok Ligájában játszanak, és kevés pihenőhöz jutottak, ez sokkal megterhelőbb, mint a többieknek.” Haaland lesz a figyelem középpontjában, amikor a Manchester City Liverpoolba látogat; ez lesz az első mérkőzésük azóta, hogy a klubot bűnösnek találták a Premier League pénzügyi szabályzatának több mint százszori megsértésében. A klub rövid, ám kötelező pihenőt biztosított számára.

Enzo Maresca alighanem nem kis aggodalommal figyelte, hogy Harry Kane mellett Elliot Anderson és Marc Guéhi voltak az egyetlen angol játékosok, akik mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen kezdőként léptek pályára (Nico O’Reilly a sorozat felénél távozott a keretből).

A Liverpoolnál mélyebbnek tűnnek a problémák: Alexander Isak és Cody Gakpo – akik jó formában kezdték a klubszezont – sérülést szenvedtek a svéd, illetve a holland válogatottban. A szintén liuverpooli Jérémy Jacquet sajtóhírek szerint combizomhúzódást szenvedett a francia csapatnál.

A Premier League hétvégéjének másik kiemelt rangadóján – amelyen a Manchester United fogadja a Tottenhamet – szintén kulcsjátékosok hiányoznak majd. A United játékosa, Patrick Dorgu combizomsérülést szenvedett a dán válogatottban. Egy másik balhátvéd-opció, Noussair Mazraoui ütést kapott Marokkó Lesotho elleni mérkőzésen. Bruno Fernandes – aki úgy játszik, hogy közben egy, a szövetségi kapitánya, Jorge Jesus által „bonyolult problémának” nevezett sérüléssel bajlódik – várhatóan ezúttal is legyőzi majd a fájdalmat. Bár a Spursnél megkönnyebbüléssel fogadták, hogy Micky van de Ven kézsérülése nem súlyos, a jó hírt beárnyékolta Jan Paul van Hecke lábsérülése; emellett a világbajnok Pedro Porro kihagyta a spanyol válogatott mérkőzéseit, és az Old Traffordra tervezett összecsapásig sem épül fel.

A sérülések nem korlátozódnak a Premier League-re, más európai élklubok is érintettek. A Bayern München elveszítette Jamal Musialát, aki a német válogatottbeli szereplése során szenvedett izomszakadást a jobb combjában. Jürgen Klopp – aki első edzőtáborába 44 játékost hívott be, részben a terhelés csökkentése érdekében – szintén kénytelen volt sérülésekkel számolni.

Még a legjobbak is megsérülnek. Kylian Mbappé térde kificamodott Zinedine Zidane franciaországi regnálásának második mérkőzésén, bár a közösségi médiában megosztott, kerékpározás közben készült képek alapján úgy tűnik, jó úton halad a felépülés felé.

Csak találgatni lehet, hogyan fogadta ezt José Mourinho, hiszen a Real Madrid vezetőedzője a héten így nyilatkozott a játékosok szabadidejéről: „Nem szabad biciklizni. Ha leesel a bicikliről, lehet, hogy három meccset is kihagysz, vagy ami még rosszabb: akár el is törheted a lábadat.”

Nem Mourinho az egyetlen, akinek a kedvét elrontotta ez a hosszú válogatott szünet.

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