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Rendőrségi közúti ellenõrzés Debrecenben 2026. június 15-én. Egyhetes országos közúti ellenőrzést tart június 15-tõl a rendõrség. A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenõrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedõ jármûvezetők kiszűrésére.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A gyorshajtókkal töltetné fel a kormány az államkasszát?

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Jelentősen módosította a kormány, hogy mekkora bevételt vár idén a kiszabott bírságokból. Összesen tizenegy milliárd forinttal többet kellene az érintett szerveknek „beszednie”, aminek nagy részét a közlekedési bírságok tennék ki.

Alaposan, több mint 11 milliárd forinttal növelte meg a bírságokból várható bevételek összegét Kármán András pénzügyminiszter – írja az Economx.

Az eredeti tervezet 98,8 milliárd forintot irányzott elő, ezt még a Fidesz-KDNP kormány hozta meg. Kármán András módosítójával – amelyet egyelőre még nem szavazott meg az Országgyűlés – viszont

igencsak megugrott a remélt bírságbevétel, és mostanra már 109,7 milliárd forintot vár a Tisza-kormány.

Az egyelőre nem derült ki, hogy konkrétan mely tételeknél terveznek emelni, azonban az, hogy miért, rögtön látszódik, hiszen a büdzsében a központosított bevételek, amelyek közé a bírságbevételek is tartoznak, más területeken csökkenést mutatnak, így például a megtett úttal arányos útdíjakból származó bevételnél és a környezetvédelmi termékdíjnál is, más területek és a várható bírságbevételek növelésével viszont helyére billen az egyensúly.

A Tisza-kormány jelentős hiánnyal vette át a Fidesztől az idei költségvetést, ebből szeretnének a módosításokkal lejjebb faragni, amihez a megnövetl bírságbevételek is hozzájárulnak. Ugyanakkor, mint írják, elképzelhető, hogy a kormány már most látja: a tervezetnél több bevétel jön be a bírságokból és emiatt emelte meg az előirányzatot.

A Magyarországon kiszabott bírságok közel felét az objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel teszi ki, azaz a rendőrségi büntetések.

Aki például vét a közlekedési szabályok ellen, arra bírság szabható ki, ami az eset súlyosságától függően 16 ezer és 468 ezer forint közötti összeg lehet.

Hogy pontosan mennyivel több bevételt kell tehát például a rendőrségnek hozzátennie majd idén év végéig a plusz 11 milliárdhoz, nem tudni, ahogy az sem, miként és milyen területről hajtja majd be az állam ezeket az összegeket – teszi hozzá a lap.

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