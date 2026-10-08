Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart, a témája is megvan

A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon elmúlt húsz évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait és rendszerszintű tanulságait bemutató sajtótájékoztatón részt vesz Magyar Péter miniszterelnök és Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár – közölte szerda este az MTI.

Politikailag elég feszült pillanatban történik a sajtótájékoztató, hiszen mint a kormányfő maga beszámolt róla,