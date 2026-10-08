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Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára és Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszer mûködésérõl készített jelentést ismertetõ sajtótájékoztatón a XI. kerületi Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskolában 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart, a témája is megvan

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Csütörtökön 11 órakor Magyar Péter miniszterelnök Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral tart rendkívüli sajtótájékoztatót.

A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon elmúlt húsz évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait és rendszerszintű tanulságait bemutató sajtótájékoztatón részt vesz Magyar Péter miniszterelnök és Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár – közölte szerda este az MTI.

Politikailag elég feszült pillanatban történik a sajtótájékoztató, hiszen mint a kormányfő maga beszámolt róla,

  • egyrészt szerdán maratoni, éjszakába nyúló kormányülést tartottak, amelynek a témái között tárgyaltak a 2027-es költségvetésről, az országfásítási programról, az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorításáról, több fontos beruházásról és uniós ügyekről is,
  • másrészt pedig a kormányfőt szerda este a Legfőbb Ügyészség is kihallgatta a „telefonlopási ügyben”.
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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart, a témája is megvan

gyermekvédelem

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Az orosz-ukrán háború óta megfeleződött a kárpátaljai magyar lélekszám, az ország keleti feléből pedig olyan sok, jellemzően orosz ajkú, városi ukrán költözött be erre a vidékre, hogy alapvetően megváltozott a térség etnikai és nyelvi összetétele – erről számolt be az InfoRádió Aréna című műsorában Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Háborús magyar halott- és sebesültszámokkal is szolgált. A háború szerinte eszkalálódik, az ország nehéz tél elé néz.
 

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