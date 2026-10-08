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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter érkezik az országos tanévnyitó ünnepségre a nagykanizsai Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumba 2026. augusztus 31-én. A tanévnyitón beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Új Nemzeti alaptanterv is készülhet: országos egyeztetés indult

Infostart / MTI
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Gondolkodó közösségek néven indul csütörtökön a magyar oktatás megújítását célzó párbeszédsorozat – jelentette be Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

A tárcavezető közölte: Pest megyében egy workshop keretében ötven résztvevővel vitatják meg, „milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak”.

Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú, 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Ismerni és érteni kell a helyi szempontokat és szükségleteket, fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban – tette hozzá.

Jelezte, hogy a következő hónapokban minden régiót végigjárnak. „Minél több hangot és véleményt szeretnénk meghallani, összegyűjteni” – írta Lannert Judit.

A miniszter korábban közölte, hogy „Vissza a jövőbe” munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián, amelyben külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére.

A tárcavezető egy új Nemzeti alaptanterv kidolgozására is ígéretet tett, ugyanakkor jelezte, hogy azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után „élesítik”.

A miniszter kiemelte, mindezekről nem egyedül dönt majd a minisztérium, hanem többségi konszenzusra építik az új oktatási rendszert. Ennek érdekében az elmúlt hónapokban több száz egyeztetést folytattak és egyre szélesebb körben teszik majd meg.

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Kezdőlap    Belföld    Új Nemzeti alaptanterv is készülhet: országos egyeztetés indult

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