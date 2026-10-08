Manchester City: ott lebeg a pallos a csapat feje felett 114 szabálysértés után

„Stand by me” – Állj ki mellettem! – énekli Liam és Noel Gallagher, a Manchester City két nagy drukkere az Oasisből. A dal időszerű: a brit elitcsapatnak soha nem volt nagyobb szüksége a szurkolóira, mint most. A többszörös hazai bajnokot és Bajnokok Ligája első helyezettet ugyanis akár száműzhetik a Premier Leage-ből, mert bűnösnek találták 114 pénzügyi és más szabály megsértése miatt. A klub abba a szerényebb létbe kényszerülhet vissza, amire még régi szurkolója, Dési András, a Népszabadság egykori újságírója emlékszik.

„Amikor én felfedeztem ezt a csapatot, az nagyon régen volt, a 80-as évek második felében, a 90-es évek elején, amikor a nagy Manchester Uniteddel szemben semmi, semmi sem volt”

– fogalmazott.

2008-ban azonban megcsapta a Cityt a sivatag forró levegője. Pontosabban az Abu Dhabi United Group, Manszúr sejk befektetési csoportja és az a súlyos, 200 millió fontos csekk, amiből megvették a klubot és kifizették az adósságát.

Még meg sem száradt a tinta a szerződésen, a City már aznap megvette első sztárjátékosát, a brazil Robinhót. Aztán jöttek az új korszak első nagy nevei: Carlos Tevez, Vincent Kompany, Yaya Touré, David Silva és Sergio Agüero.

Az eszelős tekintetű argentin sztárral be is érett a befektetés. 2012-ben, egy sorsdöntő meccs utolsó percében lőtt gólt a QPR-nak. Ezzel a Manchester City 44 év után ismét bajnok lett. Innen már padlógázzal dübörgott az emirátusi pénzzel megolajozott gépezet. 2014-ben behúztak egy újabb bajnokságot, 2016-ban jött a menedzseri posztra Pep Guardiola és a vezénylete alatt 6 további Premier League cím és 2023-ban az első Bajnokok Ligája-trófea. Dési András szerint a klub már egyáltalán nem hasonlított korábbi önmagára.

Csakhogy a sikerekkel párhuzamosan érkeztek a kellemetlen kérdések is a klub pénzügyeivel kapcsolatban.

Az UEFA 2014-ben megbüntette a Cityt a pénzügyi fair play szabályok megsértése miatt. 2018-ban belső levelezések kerültek nyilvánosságra, 2020-ban pedig két évre ki akarták zárni az európai kupákból – de nem engedte a Nemzetközi Sportdöntőbíróság.

2023 februárjában aztán a Premier League vezetése 115 a 2009 és 2018 között elkövetett szabálysértéssel vádolta meg a klubot. Hosszú vizsgálat után idén szeptember végén jött a hidegzuhany.

A független bizottság bűnösnek találta a Manchester Cityt mind a 80 pénzügyi vádpontban, valamint a 35 együttműködési kötelezettség megszegéséből 34-ben. Felmerült a pénzbírság, az átigazolások korlátozása, a más kluboknak adott kártérítés vagy akár a Premier League-ből történő kizárás is. Az éveken át a fair play hiányát emlegető kommentárok nem fogták vissza magukat.

Roy Keane, az egykori Manchester United-legenda, ma tévés kommentátor, egyenesen azt mondta: ha a ő City focista lenne és a klub bajnoki címei közül akár csak egyet is elvennének, a kukába dobná az érmeit. Egyelőre nem világos, mi lesz a szankció és azt sem tudni, mikor jön az ítélet. De előfordulhat, hogy a magasra szárnyalt City a mélybe zuhanhat.