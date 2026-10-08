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Egy Revolut bankkártya egy kinyitott laptop sarkán.
Nyitókép: Unsplash

Megkergült a Revolut, rengetegen kapták vissza a pénzüket tévesen

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Sokaknak feltűnt, hogy bár fizettek ezért-azért, a digitális bank sztornózta a tranzakciókat és visszaküldte nekik a pénzt. Ez azonban nem végleges, így nem érdemes a visszakapott egyenleget máshol elkölteni.

Szokatlan értesítéseket kaphattak a magyar Revolut felhasználók október 8-án reggel: a bank ugyanis sorra sztornózta a korábbi vásárlásaik egy részét és kapták vissza a pénzt – írja a Revb cikke nyomán a 24.hu.

Az érintett felhasználók a Revolut közösség Facebook csoportban is beszámoltak. Elmondásuk alapján a rendszer nem válogatott: kisebb és nagyobb bolti tranzakciókat ugyanúgy sztornózott.

Egyelőre nem tudni, hogy a Revolut rendszerében keletkezett-e hiba, vagy máshol. A visszautalt pénzt viszont nem ajánlott elkölteni, ugyanis a sztornózott összegek újra le lesznek vonva, amint orvosolták a meghibásodást.

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