Megkergült a Revolut, rengetegen kapták vissza a pénzüket tévesen

Szokatlan értesítéseket kaphattak a magyar Revolut felhasználók október 8-án reggel: a bank ugyanis sorra sztornózta a korábbi vásárlásaik egy részét és kapták vissza a pénzt – írja a Revb cikke nyomán a 24.hu.

Az érintett felhasználók a Revolut közösség Facebook csoportban is beszámoltak. Elmondásuk alapján a rendszer nem válogatott: kisebb és nagyobb bolti tranzakciókat ugyanúgy sztornózott.

Egyelőre nem tudni, hogy a Revolut rendszerében keletkezett-e hiba, vagy máshol. A visszautalt pénzt viszont nem ajánlott elkölteni, ugyanis a sztornózott összegek újra le lesznek vonva, amint orvosolták a meghibásodást.