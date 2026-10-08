Figyelemelterelésnek tartja a kormány gyermekvédelmi jelentését a Fidesz

Az ellenzéki párt azt közölte az MTI-vel, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés – annak fedlapja szerint – már augusztus 25-én elkészült. „Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával” – tették hozzá.

Az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök „a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntetőügyéről és az adóemelésekről”.

A kormányfő a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon elmúlt húsz évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett azon ígéretét, hogy megvédi őket.