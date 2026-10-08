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41 pedagógus részesül idén a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány FITT Alkotói Díjában.
Nyitókép: Richter Gedeon Nyrt./Busák Attila

Rekordszámú fiatal tanárt díjaz idén a Richter

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Minden eddiginél több, összesen 41 pedagógus részesül idén a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány FITT Alkotói Díjában. Az ötödik alkalommal átadott elismeréssel a Richter Gedeon Nyrt. azokat a fiatal tanárokat támogatja, akik korszerű, innovatív módszerekkel, a diákokat aktívan bevonva teszik élményszerűvé a természettudományos oktatást.

A 2022-ben alapított FITT Alkotói Díj célja a 35 év alatti természettudományos pedagógusok támogatása, valamint szakmai fejlődésük, pályán maradásuk és közösségépítésük elősegítése. A pályázatban a tanárok pedagógiai módszereiket, szakmai elképzeléseiket, eredményeiket és tanári hitvallásukat mutathatják be. A program emellett tovább erősíti a kapcsolatot a természettudományokat oktató pedagógusok és a Richter szakmai közössége között – olvasható a vállalat sajtóközleményében.

Minden díjazott havi 100 000 forintos ösztöndíjban részesül tíz hónapon keresztül.

A 41 idei díjazott számára így összesen 41 millió forint támogatást biztosít a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítványa. A díjazott pedagógusok emellett lehetőséget kapnak arra is, hogy a Richter különböző szakterületein üzem- és laborlátogatásokon bővítsék szakmai tudásukat.

Idén minden korábbinál nagyobb érdeklődés övezte a FITT Alkotói Díjat: rekordszámú, 62 pályázat érkezett a Centenáriumi Alapítvány felhívására. A jelentkezések magas száma is jelzi, hogy a program évről évre egyre több pedagógust szólít meg.

A díjazottak között általános és középiskolai pedagógusok, valamint technikumban természettudományos tárgyakat oktató szakemberek egyaránt megtalálhatók.

A nyertesek Budapest mellett az ország számos pontjáról, többek között Debrecenből, Szegedről, Pécsről, Miskolcról, Győrből, Szolnokról és Kecskemétről érkeznek.

Több idei díjazott korábban már elnyerte a FITT Alkotói Díjat, míg mások első alkalommal részesülnek az elismerésben.

„A FITT-díj népszerűsége és hatása évről évre töretlenül növekszik. Idén rekordszámú pályázat érkezett, amire a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány örömmel reagált: minden eddiginél több, összesen 41 kiváló fiatal természettudományos tanárt díjaztunk. A FITT-díj sikere egyfelől annak köszönhető, hogy aktívan támogatja a fiatal természettudományos tanárok pályán maradását, illetve tanári kompetenciáik fejlesztését, például tanári PhD-programokban való részvételüket. Másfelől a FITT-díj a Richter alapértékeinek szimbólumaként a tanárokat egymással és a vállalattal is összekapcsoló közösséget épít. A díj jól tükrözi a Richter műszaki értelmiségi utánpótlás-nevelési szándékai mellett a közhasznú köznevelés iránti elköteleződését is az általános természettudományos műveltség erősítésének területén” – emelte ki Prof. Dr. Szántay Csaba, a Richter Gedeon Nyrt. tudományos főtanácsadója, egészségügy- és oktatástámogatási vezetője, illetve a Centenáriumi Alapítvány kuratóriumi tagja.

A Richter Gedeon Nyrt. számára a természettudományos oktatás támogatása kiemelt stratégiai terület. A vállalat meggyőződése, hogy a tudományos szemlélet fejlesztése és a tanári hivatás társadalmi megbecsülése hosszú távon meghatározza Magyarország versenyképességét. A FITT Alkotói Díj mellett a Richter olyan programokat is támogat, mint a Rátz Tanár Úr Életműdíj, a Magyar Kémiaoktatásért Díj és a Richter TETT kezdeményezés, amelyek mind a tudományos ismeretterjesztést és a fiatalok érdeklődésének erősítését szolgálják.

„A pedagógus társadalomban komoly elismerésre tett szert a FITT-díj. Népszerűségét jól mutatja a beadott pályázatok száma és minősége. Ma már az ország összes megyéjében és a nagyobb településeken is van FITT-tanárunk. A FITT-közösség létrehozásának köszönhetően a pedagógusok között élő, aktív kapcsolat jött létre és számos kiváló kezdeményezés valósult meg. A természettudományokat oktató pedagógustársadalom jól képzett, kreatív, innovatív, és áldozatokra kész. Öröm látni azt a lelkesedést, amellyel ezek a kiváló szakemberek fordulnak a tanítványaik felé és teszik a fiatal generációk számára vonzóbbá a természetismeretet, a kémiát, a biológiát, a fizikát. A díjjal célunk az is, hogy ez a motiváció a későbbi életpályájuk során is fennmaradjon” - mondta dr. Bódis Attila, a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A FITT Alkotói Díj öt év alatt a fiatal tanárok számára elismert szakmai közösséggé és inspirációs fórummá vált. A program nemcsak elismeri a tehetséget, hanem megerősíti a pedagógusokat abban, hogy munkájuknak országos és társadalmi jelentősége van: az alapítvány öt év alatt 130 elismerést adott át, ami összesen közel 117 millió forint támogatást jelent.

A 2026-os FITT Alkotói Díj díjazottjai:

  • Ajtai Boglárka – NKE Óbudai Árpád Gimnázium
  • Bencsik Réka Anna – Szent Margit Gimnázium
  • Boldizsár Célia – Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
  • Bottka Benedek – Budapesti Piarista Gimnázium
  • Bozóki Barbara – Tessedik Sámuel Általános Iskola
  • Burkovics Márton – Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
  • Csikós Viktória – Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
  • Gönczi Gabriella – Debreceni SZC Vegyipari Technikum
  • Herendi Borbála – Tóth Árpád Gimnázium
  • Izing Máté Antal – Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
  • Ján Szilárd – Istvánffy Miklós Általános Iskola
  • Koós Gréta – Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola
  • Krutilla János Attila – Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Liziczai Márk Imre – Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium
  • Madarassi Márk – Nebuló Általános Iskola és Gimnázium
  • Makai Tímea Kamilla – Varga Katalin Gimnázium
  • Marián Gábor – Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium
  • Matics Martin – Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
  • Meszlényi Nóra – Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
  • Mike Péter – Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
  • Nagy Anna – Kecskeméti Református Gimnázium
  • Nagy Bence – Városmajori Gimnázium
  • Németh Zsófia – Tatabányai Árpád Gimnázium
  • Nógrádi Zsófia – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
  • Ölveczki Gyula – Miskolci Herman Ottó Gimnázium
  • Páka Gergő – Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikum
  • Papp Ádám – ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
    Ruff-Madár Kamilla – Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium
  • Sárközi Bianka – Tóth Árpád Gimnázium
  • Schneider Viktor Sándor – Szent Margit Katolikus Általános Iskola
  • Schnider Dorottya – Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  • Simkó Krisztián – Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda
  • Sütő Attila – Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikum
  • Széll Kitti – Egri Dobó István Gimnázium
  • Tóth Balázs – Németh László Gimnázium
  • Tóth Borbála – Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
  • Tóth Zsófia Edit – Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
  • Ullmann Kristóf András – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
  • Vajda Tibor – Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
  • Varga Henrietta - Gyáli Ady Endre Általános Iskola
  • Varga Szabolcs - Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium
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Kezdőlap    Belföld    Rekordszámú fiatal tanárt díjaz idén a Richter

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