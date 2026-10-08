Rekordszámú fiatal tanárt díjaz idén a Richter

A 2022-ben alapított FITT Alkotói Díj célja a 35 év alatti természettudományos pedagógusok támogatása, valamint szakmai fejlődésük, pályán maradásuk és közösségépítésük elősegítése. A pályázatban a tanárok pedagógiai módszereiket, szakmai elképzeléseiket, eredményeiket és tanári hitvallásukat mutathatják be. A program emellett tovább erősíti a kapcsolatot a természettudományokat oktató pedagógusok és a Richter szakmai közössége között – olvasható a vállalat sajtóközleményében.

Minden díjazott havi 100 000 forintos ösztöndíjban részesül tíz hónapon keresztül.

A 41 idei díjazott számára így összesen 41 millió forint támogatást biztosít a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítványa. A díjazott pedagógusok emellett lehetőséget kapnak arra is, hogy a Richter különböző szakterületein üzem- és laborlátogatásokon bővítsék szakmai tudásukat.

Idén minden korábbinál nagyobb érdeklődés övezte a FITT Alkotói Díjat: rekordszámú, 62 pályázat érkezett a Centenáriumi Alapítvány felhívására. A jelentkezések magas száma is jelzi, hogy a program évről évre egyre több pedagógust szólít meg.

A díjazottak között általános és középiskolai pedagógusok, valamint technikumban természettudományos tárgyakat oktató szakemberek egyaránt megtalálhatók.

A nyertesek Budapest mellett az ország számos pontjáról, többek között Debrecenből, Szegedről, Pécsről, Miskolcról, Győrből, Szolnokról és Kecskemétről érkeznek.

Több idei díjazott korábban már elnyerte a FITT Alkotói Díjat, míg mások első alkalommal részesülnek az elismerésben.

„A FITT-díj népszerűsége és hatása évről évre töretlenül növekszik. Idén rekordszámú pályázat érkezett, amire a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány örömmel reagált: minden eddiginél több, összesen 41 kiváló fiatal természettudományos tanárt díjaztunk. A FITT-díj sikere egyfelől annak köszönhető, hogy aktívan támogatja a fiatal természettudományos tanárok pályán maradását, illetve tanári kompetenciáik fejlesztését, például tanári PhD-programokban való részvételüket. Másfelől a FITT-díj a Richter alapértékeinek szimbólumaként a tanárokat egymással és a vállalattal is összekapcsoló közösséget épít. A díj jól tükrözi a Richter műszaki értelmiségi utánpótlás-nevelési szándékai mellett a közhasznú köznevelés iránti elköteleződését is az általános természettudományos műveltség erősítésének területén” – emelte ki Prof. Dr. Szántay Csaba, a Richter Gedeon Nyrt. tudományos főtanácsadója, egészségügy- és oktatástámogatási vezetője, illetve a Centenáriumi Alapítvány kuratóriumi tagja.

A Richter Gedeon Nyrt. számára a természettudományos oktatás támogatása kiemelt stratégiai terület. A vállalat meggyőződése, hogy a tudományos szemlélet fejlesztése és a tanári hivatás társadalmi megbecsülése hosszú távon meghatározza Magyarország versenyképességét. A FITT Alkotói Díj mellett a Richter olyan programokat is támogat, mint a Rátz Tanár Úr Életműdíj, a Magyar Kémiaoktatásért Díj és a Richter TETT kezdeményezés, amelyek mind a tudományos ismeretterjesztést és a fiatalok érdeklődésének erősítését szolgálják.

„A pedagógus társadalomban komoly elismerésre tett szert a FITT-díj. Népszerűségét jól mutatja a beadott pályázatok száma és minősége. Ma már az ország összes megyéjében és a nagyobb településeken is van FITT-tanárunk. A FITT-közösség létrehozásának köszönhetően a pedagógusok között élő, aktív kapcsolat jött létre és számos kiváló kezdeményezés valósult meg. A természettudományokat oktató pedagógustársadalom jól képzett, kreatív, innovatív, és áldozatokra kész. Öröm látni azt a lelkesedést, amellyel ezek a kiváló szakemberek fordulnak a tanítványaik felé és teszik a fiatal generációk számára vonzóbbá a természetismeretet, a kémiát, a biológiát, a fizikát. A díjjal célunk az is, hogy ez a motiváció a későbbi életpályájuk során is fennmaradjon” - mondta dr. Bódis Attila, a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A FITT Alkotói Díj öt év alatt a fiatal tanárok számára elismert szakmai közösséggé és inspirációs fórummá vált. A program nemcsak elismeri a tehetséget, hanem megerősíti a pedagógusokat abban, hogy munkájuknak országos és társadalmi jelentősége van: az alapítvány öt év alatt 130 elismerést adott át, ami összesen közel 117 millió forint támogatást jelent.

A 2026-os FITT Alkotói Díj díjazottjai: