Vitézy Dávid újabb fontos mérföldkőről posztolt

„Sok teszt, javítás és ellenőrzés van mögöttünk, és még van munka előttünk is. Utasokat csak akkor engedünk a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült, ebből nem engedünk” – fogalmazott a miniszter.

A készülő vasúti pálya Magyarországi szakaszán a hétvégi teljes terheléses próba után most a biztonságos személyszállítás szempontjából kulcsfontosságú ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott, így október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom – írta Vitézy Dávid.

A szerződés szerinti utolsó, jótállási vágányszabályozás közel két hónapos munka: az állomási vágányokat és kitérőket, valamint a nyílt vonali pályát is végigszabályozzák – közölte.

Az átadás előtti vágányszabályozás az új vasúti pályák átadása előtt szokásos, tervezett végső munkafázis. Azért szükséges, mert az építés és a próbaterhelések során a zúzottkő ágyazat tovább tömörödik, ezért a sínek és kitérők helyzetét ismét pontosan be kell állítani. Különösen fontos óránkénti 160 kilométeres sebességnél, hogy a pálya geometriája tartósan a tervezett értékeken belül maradjon – magyarázta a miniszter.

A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros–Kunszentmiklós–Tass közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön – tette hozzá.