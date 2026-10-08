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Nyitókép: Unsplash.com

Medve tört be a jurtába, egy férfit megölt, egy nő életéért küzdenek

Infostart / MTI

Megölt egy medve egy negyvenes éveiben járó férfit, és súlyosan megsebesített egy ötvenes éveiben járó nőt Mongólia fővárosában – közölte csütörtökön a mongol rendőrség.

A ragadozó egy hagyományos, köralakú jurtában támadt emberekre csütörtökre virradóra Ulánbátor egyik külső kerületében. A támadást túlélő, de súlyosan sérült nőt a baleseti központba szállították.

A medvét keresik.

Mongóliában egyre gyakrabban látnak medvét lakott területek és jószág közelében, ezért a hatóságok fokozott elővigyázatosságra szólították fel a lakosságot. Az észlelések számának emelkedését szakértők több tényezőnek, köztük a klímaváltozásnak, a medvék természetes élőhelyén tapasztalt élelemhiánynak és a természeti erőforrások túlzott kiaknázásának tulajdonítják.

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Az orosz-ukrán háború óta megfeleződött a kárpátaljai magyar lélekszám, az ország keleti feléből pedig olyan sok, jellemzően orosz ajkú, városi ukrán költözött be erre a vidékre, hogy alapvetően megváltozott a térség etnikai és nyelvi összetétele – erről számolt be az InfoRádió Aréna című műsorában Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Háborús magyar halott- és sebesültszámokkal is szolgált. A háború szerinte eszkalálódik, az ország nehéz tél elé néz.
 

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Brenzovics László az Arénában: bár Ukrajnában nem igazán hajtják rendesen végre a törvényeket, de Kárpátaljára most új világ köszönt

VIDEÓ
Miért köhögaz ország: járvány vagycsak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
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