Medve tört be a jurtába, egy férfit megölt, egy nő életéért küzdenek

A ragadozó egy hagyományos, köralakú jurtában támadt emberekre csütörtökre virradóra Ulánbátor egyik külső kerületében. A támadást túlélő, de súlyosan sérült nőt a baleseti központba szállították.

A medvét keresik.

Mongóliában egyre gyakrabban látnak medvét lakott területek és jószág közelében, ezért a hatóságok fokozott elővigyázatosságra szólították fel a lakosságot. Az észlelések számának emelkedését szakértők több tényezőnek, köztük a klímaváltozásnak, a medvék természetes élőhelyén tapasztalt élelemhiánynak és a természeti erőforrások túlzott kiaknázásának tulajdonítják.