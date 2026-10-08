Összeroskadt egy hétemeletes társasház, egy hatéves kislány is a romok alatt rekedt

Helyszíni beszámolók szerint a mentőalakulatok igyekeznek gyorsan dolgozni, Isztambul tartomány hatóságai ugyanis arra figyelmeztetettek, hogy várhatóan a ház többi része is be fog omlani.

A tragédia a város ázsiai részén, Maltepe negyedben történt.

Úgy tudni, az épület három alsó szintje, köztük egy bolt omlott be, a felső szintekről pedig sikerült az embereket evakuálni.

Davut Gül, Isztambul tartomány kormányzója azt mondta, a mentőknek sikerült kapcsolatba lépniük egy hatéves, a romok alá szorult kislánnyal, az azonban egyelőre nem derült ki, hogy a gyermeket sikerült-e végül kimenekíteni.

A kormányzó hozzátette, hogy elővigyázatosságból a szomszédos épületekben élőket is arra kérték, hagyják el egy időre otthonaikat.

Isztambulban és Törökország más részein nagyszabású várostervezési munkálatok zajlanak, amelyek keretében a vezetés igyekszik új, földrengésbiztos épületekkel felváltani a földmozgások ellen nem megfelelően védett házakat.