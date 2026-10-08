ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.41
usd:
326.51
bux:
138078.26
2026. október 8. csütörtök Koppány
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
ISTANBUL, TURKIYE - OCTOBER 8: An aerial view shows search and rescue operations underway after the lower floors of a seven-story building partially collapse in the Maltepe district of Istanbul, Turkiye, on October 8, 2026. (Photo by Murat Sengul/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Murat Sengul/Anadolu via Getty Images

Összeroskadt egy hétemeletes társasház, egy hatéves kislány is a romok alatt rekedt

Infostart / MTI

Részben összeomlott egy hétszintes ház Isztambulban csütörtökön, ketten meghaltak, többen a romok alatt rekedtek – közölték hivatalos források, hozzátéve, hogy a mentés jelenleg is tart.

Helyszíni beszámolók szerint a mentőalakulatok igyekeznek gyorsan dolgozni, Isztambul tartomány hatóságai ugyanis arra figyelmeztetettek, hogy várhatóan a ház többi része is be fog omlani.

A tragédia a város ázsiai részén, Maltepe negyedben történt.

Úgy tudni, az épület három alsó szintje, köztük egy bolt omlott be, a felső szintekről pedig sikerült az embereket evakuálni.

Davut Gül, Isztambul tartomány kormányzója azt mondta, a mentőknek sikerült kapcsolatba lépniük egy hatéves, a romok alá szorult kislánnyal, az azonban egyelőre nem derült ki, hogy a gyermeket sikerült-e végül kimenekíteni.

A kormányzó hozzátette, hogy elővigyázatosságból a szomszédos épületekben élőket is arra kérték, hagyják el egy időre otthonaikat.

Isztambulban és Törökország más részein nagyszabású várostervezési munkálatok zajlanak, amelyek keretében a vezetés igyekszik új, földrengésbiztos épületekkel felváltani a földmozgások ellen nem megfelelően védett házakat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Összeroskadt egy hétemeletes társasház, egy hatéves kislány is a romok alatt rekedt

isztambul

társasház

lakóház

összeomlott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyilvános a „bicskei jelentés”, már a 90-es években elkezdődhetett az abúzus – Gyurkó Szilvia és Magyar Péter sajtótájékoztatója

Nyilvános a „bicskei jelentés”, már a 90-es években elkezdődhetett az abúzus – Gyurkó Szilvia és Magyar Péter sajtótájékoztatója

A bicskei gyermekotthonban sok éven át történtekről szóló jelentést ismertette rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök és a gyermekvédelmi államtitkár. Jóvátételi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forintos kezdő összeggel. Akták tűntek el a korábbi jelentésekről a kormányváltás idején – mondta Magyar Péter.
 

Figyelemelterelésnek tartja a kormány gyermekvédelmi jelentését a Fidesz

VIDEÓ
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.08. csütörtök, 18:00
Halász Bence
Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Sorra jelennek meg baljós jelentések az európai államoktól: Németország után a dán hírszerzés is növekvő orosz hibrid hadviselésre figyelmeztet, a Moszkvával egyébként jó kapcsolatot ápoló Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig üzemagyaghiányra. A harctereken továbbra is a drónháború dominál, Ukrán jelentések szerint most a Yandex orosz IT vállalat adatközpontját sikerült kilőni. Donald Trump amerikai elnök ismét megszólalt az orosz pestiskutató retélyes halála ügyében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a külföldi szállítgatásnak: elképesztő fejlesztést kap Ukrajna a legfontosabb fegyveréhez

Vége a külföldi szállítgatásnak: elképesztő fejlesztést kap Ukrajna a legfontosabb fegyveréhez

Ukrajna a jövőben helyben, önállóan javíthatja a Patriot légvédelmi rendszerek meghibásodott alkatrészeit.

BBC
Business Sport Travel Science
Police accept Andrew search warrants were unlawful, court hears

Police accept Andrew search warrants were unlawful, court hears

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 8. 15:38
Kamerás sisak volt a lengyel iskolai késelő fején – ijesztő részletek a neten terjedő erőszak-kihívásokról
2026. október 8. 13:32
Ilyen még nem történt: három medve támadt egyszerre a gazdára
×
×