Oroszi Beatrix az Arénában: azért lettem tisztifőorvos, mert hiszek abban, hogy most változás érhető el a népegészségügyben

A magyar népegészségügyi rendszer mint felépítmény el van látva a megfelelő forrásal, de hogy képes-e ellátni a feladatát vagy átalakítás jön-e, arról Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, reményei szerint átvilágítás jön, mivel a rendszer azért még sincs olyan jó állapotban.

„Nem akarok nagyon visszamenni az időben, de csak elég arra emlékeztetnem, hogy 2017-ben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat gyakorlatilag befejezte a működését, megszüntették azt a háromszintű népegészségügyi rendszert, illetve az utolsó védvonalát, amit tulajdonképpen '91-ben alakítottak ki. 1991-ben azért hozták létre az ÁNTSZ-t háromszintű népegészségügyi rendszerként – területi szint (kistérség, város, járás), megyei vagy regionális szint, országos szint intézetekkel –, mert a lakosság egészségi állapota annyira rossz volt, hogy gyakorlatilag muszáj volt változtatni, annyira kritikus volt akkor a halandósági helyzet. De most sem vagyunk sokkal jobb állapotban, és ugye azóta pandémia is volt, ami megmutatta, hogy mennyire kellene egy erős járványügyi szervezet ahhoz, hogy védekezni tudjunk” – jelentette ki.

Vagyis az a népegészségügyi rendszer, amit megálmodtak arra, hogy a magyar lakosság egészségi állapotát javítani tudja, Oroszi Beatrix szerint elvesztette a területi beavatkozási képességét.

„A mostani NNGYK-nak nincsen területi végrehajtó lába. Ez nem jelenti azt, hogy mi képtelenek vagyunk bárhogyan is beavatkozni, de nagyon-nagyon sokat kell koordinálni és partnereket keresni, rábeszélni őket, hogy működjenek együtt velünk. Tehát igazából

nincs egy területi népegészségügyi intézet Magyarországon járási szinten, megyei szinten, amelyik egységesen az országos szinttel tudna beavatkozni”

– magyarázta.

Mint folytatta, vannak a kormányhivatalok, de ők egy másik minisztérium alá tartoznak, más szervezet részei, és bár próbálnak ők együttműködni a népegészségüggyel, de egy sor akadály van, amelyik megnehezíti jelen pillanatban azt, hogy egységesen és gyorsan lépjenek fel.

Úgy látja, hogy az egységes, háromszintű népegészségügyi rendszer visszaállítása nagyon sokat segítene abban, hogy területi szinten is képesek legyenek beavatkozni, és hatékonyan tudják a nép egészségét védeni, megőrizni, fejleszteni.

Nagyon reméli, hogy a helyreállításban megvan a kormányzati szándék, Oroszi Beatrix emlékeztetett is rá, hogy a Tisza választási programjában az szerepelt, hogy a népegészségügyet szeretnék új alapokra helyezni, illetve megerősíteni. „Ebben sok olyan ambiciózus elem van, akár a várható élettartam növelésére, a szűrési programok megreformálására vonatkozóan, az életmódot befolyásoló tényezőkhöz, kedvezőtlen tényezőkhöz, például a dohányzáshoz, az elhízáshoz, az inaktivitáshoz kapcsolódóan, amelyek nélkül az elkerülhető halálozás nem lesz csökkenthető Magyarországon.”

Az erős népegészségügyhöz vezető úton szerinte közös célok mentén tudnának dolgozni, és nem titkolta azt sem, hogy azért vállalta ezt a pozíciót, mert szerinte most van politikai akarat, szándék és lehetőség arra, hogy érdemi változást idézzenek elő.

Exterde Tibor teljes interjúját alább megtekintheti, meghallgathatja.