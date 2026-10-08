Kubatov Gábor egyetértett Magyar Péterrel

A Fradi Ultras 1899 nevű Facebook-oldalon szerdán jelent meg egy poszt, amely arra buzdított, hogy álljanak bosszút Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkáron, és rúgassák ki a fiát a Soroksártól. Utóbbi klub az FTC fiókcsapata, amely nyolc forduló után vezeti az NB II-t, és itt futballozik Kálnoki-Kiss kisebbik fia, Zsombor – írja a 24.hu.

A fent említett Facebook-bejegyzésnél Magyar Péter miniszterelnök is kommentelt, aki azt írta:

„Bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erkölcs, erő, egyetértés…”

Az esettel kapcsolatban megszólalt az FTC elnöke, Kubatov Gábor, aki a Facebook-oldalán azt írta: „Az utóbbi időben először, de most egyetértek a miniszterelnökkel. A Fradi ultrái arra szólítottak fel, hogy Kálnoki-Kiss Attila miatt rúgjuk ki a fiát, Kálnoki-Kis Zsombort a Soroksárból. Egy gyerek nem felelős a szülei tetteiért, és a sportban nincs helye annak, hogy valakit a családja miatt érjen hátrány. A pályán nem a véleménykülönbségek, hanem a szakmai teljesítmény számít. Mindentől függetlenül. Ezért természetesen Zsomborral szemben semmilyen lépést nem fogunk tenni, és megkérem az ultrákat is, hogy mellőzzenek minden ilyenfajta megnyilvánulást!”